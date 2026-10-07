Rifiuti e decoro, Vallecrosia al Mare intensifica i controlli: oltre 3.500 euro di sanzioni (Foto)

Sono già state elevate le prime sanzioni verso coloro che non rispettano le regole. "Una città pulita non nasce soltanto dal lavoro dell’Amministrazione e degli operatori: nasce soprattutto dai piccoli gesti quotidiani di migliaia di cittadini che separano correttamente i rifiuti, utilizzano le ecoisole nel modo giusto, non abbandonano sacchi o ingombranti e hanno rispetto degli spazi che appartengono a tutti. Ed è proprio per rispetto verso questi cittadini che l’Amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli e di non tollerare più quei comportamenti che compromettono il decoro della città e vanificano l’impegno della maggioranza " - fa sapere il sindaco Fabio Perri - " Sono infatti già state elevate le prime sanzioni, oltre 3.500,00 euro di sanzioni, grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, visionate esclusivamente da personale autorizzato".

A causa dell'abbandono continuo di rifiuti e ingombranti l’Amministrazione Perri ha deciso di passare ad una fase di controlli puntuali e sanzioni. "Prima di tutto voglio dire grazie a tutti quei cittadini che ogni giorno fanno il proprio dovere" – dichiara il sindaco Fabio Perri – "Sono la grande maggioranza e credo sia profondamente ingiusto che il loro senso civico venga mortificato dal comportamento di pochi. Vedere un’ecoisola pulita e, poche ore dopo, trovare sacchi, mobili o ingombranti abbandonati a terra significa mancare di rispetto non soltanto al Comune, ma soprattutto ai propri concittadini. Abbiamo cercato di informare, sensibilizzare e responsabilizzare. Continueremo a farlo, perché crediamo nella collaborazione dei cittadini ma nei confronti di chi deliberatamente continua a non rispettare le regole dobbiamo essere altrettanto chiari: la tolleranza è finita . Non possiamo chiedere alla maggioranza di comportarsi correttamente e poi permettere a pochi di fare ciò che vogliono".

Il sistema di videosorveglianza è ormai pienamente operativo. "Sono oltre 42 le telecamere installate e attivate, presenti su tutte le ecoisole e in altri punti sensibili della città" – spiega l’assessore all’Ambiente Cristian Quesada – "Sono funzionanti e operative e le registrazioni consentono al personale autorizzato di verificare gli episodi di abbandono e procedere agli accertamenti necessari".

L’Amministrazione ricorda che da oltre venti giorni le ecoisole sono videosorvegliate e che sono già stati individuati comportamenti irregolari. Particolare attenzione sarà rivolta anche a chi arriva con automobili e furgoni per scaricare sacchi, materiali e rifiuti ingombranti, abbandonandoli accanto alle postazioni. "Ci sono episodi che non possono più essere considerati semplici distrazioni" – sottolinea Quesada – "Arrivare con un mezzo, scaricare materiale a terra e andare via è un comportamento consapevole. Ed è nei confronti di questi comportamenti che saremo determinati. Le prime sanzioni sono già state elevate e continueremo con i controlli. Nei casi previsti dalla normativa, oltre alle sanzioni amministrative, possono configurarsi ulteriori responsabilità".

La stessa attenzione riguarderà anche il rispetto di strade, marciapiedi, giardini e parchi pubblici. Sono previste sanzioni anche per chi abbandona deiezioni canine. "Sono state posizionate telecamere e fototrappole anche in diversi punti della città per contrastare l’abbandono delle deiezioni canine e individuare chi non provvede alla corretta pulizia dopo il proprio animale, compreso il rispetto delle disposizioni comunali relative all’urina dei cani laddove previste" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Saranno inoltre effettuati controlli sul territorio anche attraverso agenti in borghese, con l’obiettivo di intervenire sui comportamenti che maggiormente incidono sulla pulizia e sul decoro urbano".

"Non stiamo dichiarando guerra ai cittadini" – conclude il sindaco Fabio Perri – "È esattamente il contrario: stiamo difendendo i cittadini che rispettano le regole. Stiamo difendendo chi differenzia correttamente, chi raccoglie gli escrementi del proprio cane, chi utilizza i servizi messi a disposizione e chi considera una strada, un giardino o un’ecoisola come qualcosa che appartiene anche a lui. A queste persone va il nostro grazie ma proprio per rispetto nei loro confronti dobbiamo essere determinati con chi continua a comportarsi diversamente. Una città più pulita non si costruisce con gli slogan ma con il rispetto, i controlli e, quando necessario, le sanzioni. Noi come Amministrazione ci assumiamo la nostra responsabilità: andremo avanti fino a quando questi comportamenti non saranno drasticamente ridotti. Chi rispetta la città avrà sempre l’Amministrazione al proprio fianco; chi sceglie consapevolmente di sporcarla deve sapere che i controlli ci sono e che sarà sanzionato".