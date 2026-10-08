La rassegna "A cena con Arrigoni Battista" fa tappa a Sanremo dal 16 al 22 novembre

Prenderà il via il prossimo 15 ottobre la sessione autunnale del tour gastronomico “A cena con Arrigoni Battista”, giunto alla sua nona edizione. La rassegna itinerante, promossa dal noto caseificio di Pagazzano (Bergamo) fondato nel 1914 e guidato oggi dalla quarta generazione della famiglia, farà tappa anche a Sanremo da lunedì 16 a domenica 22 novembre.

Protagonista della tappa matuziana sarà la Trattoria della Stampa dal 1956, situata in Via Goffredo Mameli 14. Nel corso dell'intera settimana, il locale guidato dall’ex calciatore della Roma e oggi affermato chef Roberto Scarnecchia insieme alla figlia Valentina ospiterà l'evento proponendo menù dedicati e ricette create ad hoc, affiancate da selezioni di formaggi DOP in purezza servite su tagliere.

L'appuntamento sanremese vedrà così il matrimonio culinario tra l'eccellenza casearia lombarda — forte di un palmarès che vanta 157 riconoscimenti internazionali e nazionali — e i sapori tipici della cucina romana. Per informazioni sui costi e prenotazioni è possibile contattare il ristorante al numero di telefono 0184 1751689