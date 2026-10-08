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Eventi | 08 ottobre 2026, 09:57

Triora Halloween 2026: tra danza verticale, teatro, fuoco, cultura e musica dal vivo

Tutto pronto nel borgo della Valle Argentina per tre giornate di eventi dal 30 ottobre al 1° novembre. La direzione artistica è curata da Le Muse di Sanremo in collaborazione con il Comune di Triora e Regione Liguria

Triora Halloween 2026: tra danza verticale, teatro, fuoco, cultura e musica dal vivo

Il borgo di Triora si prepara ad accogliere l'edizione 2026 di "Triora Halloween", con un ricco palinsesto di spettacoli, cultura, teatro ed enogastronomia in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre. L'organizzazione e la direzione artistica sono affidate alla società Le Muse di Sanremo, in sinergia con l'Amministrazione Comunale e con il contributo di Regione Liguria. La grafica ufficiale dell'evento porta la firma dell'illustratore Domenico Venezia.

Venerdì 30 ottobre (Pre-Halloween): La manifestazione si apre con le atmosfere intime del Pre-Halloween curate da Autunnonero. Alle 21:30 si terrà il laboratorio "L’amuleto dei Quattro Elementi", seguito alle 22:00 dal tradizionale "Ghost Tour Triora" tra i carrugi del paese (evento su prenotazione).

Sabato 31 ottobre (La Notte delle Streghe): La giornata clou vedrà un'ampia offerta musicale con la Junior Marching Band Città di Ventimiglia e i Krampus (dalle 19:00), il concerto acustico "Hot Bones – Spooky Songs" (ore 18:00) e il live hard rock dei Mr. Sleazy (ore 21:00). La sezione culturale proporrà workshop sul cinema horror e laboratori al Museo Civico (Palazzo Stella) oltre a sette talk tematici al Salotto Letterario dedicati a storia, folklore e letteratura. In Piazza del Mercato spazio all'animazione con i rapaci e ai riti esoterici curati da Terra di Confine. La sera si accenderà con lo spettacolo "La strega racconta" della Poetessa di fuoco (ore 21:30 in Piazza Tommaso Reggio), la rappresentazione teatrale ispirata a Dorian Gray al Castello (ore 20:00) e le installazioni di videomapping del Teatro Carillon. Alle 23:00 andrà in scena lo spettacolo principale "Profundum", grande produzione di danza verticale e videomapping firmata da Teatro Carillon ed EvoluzionAria.

Domenica 1° novembre: Giornata dedicata alle famiglie con presenze itineranti per le vie del borgo (Dama d'autunno, Sposa Cadavere, Aristocratica defunta), l'Horror Circus Show e giochi vintage in Piazza Tommaso Reggio (dalle 14:00 alle 17:00). Alle rovine del Castello andrà in scena l'evento teatrale itinerante "L'ultima maledizione" a cura di CLAP APS (repliche alle 15:30 e 16:30).

Per l'intera durata dell'evento saranno attivi gli stand gastronomici e i ristoranti locali con piatti e specialità della tradizione ligure. L'organizzazione ha inoltre predisposto aree parcheggio dedicate servite da un servizio di bus navetta continuo per il collegamento con il centro storico.

Redazione

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