“I Resilienti”, il documentario su Bussana Vecchia conquista New York e accende i riflettori sul borgo

Il documentario “I Resilienti” di Alessandro Spinnato, trasmesso dalla trasmissione Report, ha conquistato il Primo Premio nella categoria “Documentary Community Portraits” al prestigioso New York Festival TV & Film Awards. Un riconoscimento internazionale che porta ancora una volta sotto i riflettori la straordinaria storia di Bussana Vecchia, il borgo artistico sorto dalle rovine del terremoto del 1887.

Il documentario racconta infatti la vicenda unica del piccolo paese dell’entroterra di Sanremo, devastato dal sisma di fine Ottocento e successivamente abbandonato dalla popolazione su disposizione delle autorità dell’epoca. Per decenni Bussana Vecchia rimase deserta, fino a quando, negli anni Sessanta, un gruppo di artisti provenienti da tutto il mondo decise di ridarle vita, trasformandola in un laboratorio internazionale di arte, cultura e creatività. Oggi il borgo rappresenta una delle mete più visitate del ponente ligure, ma continua anche a vivere tensioni legate al proprio futuro e alla permanenza degli artisti che lo hanno ricostruito nel corso degli anni.

Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Vittorio Toesca, che ha sottolineato il valore simbolico e culturale del premio ottenuto dal documentario: “La vittoria del documentario – ha detto - è un riconoscimento straordinario che porta il nostro paese al centro della scena internazionale, come da sua vocazione. Bussana è un simbolo di rinascita, di comunità e di creatività. Questo premio dimostra che la storia autentica e peculiare del nostro borgo merita di essere raccontata e diffusa”. Toesca ha poi evidenziato come il successo del documentario rappresenti anche un messaggio importante per il futuro del borgo: “Lo leggiamo anche – prosegue - come un invito a prenderci cura di questa realtà unica, valorizzandola senza snaturarla, perché rappresenta un patrimonio culturale e umano del nostro territorio che non ha eguali nel mondo. Ringraziamo profondamente Sigfrido Ranucci che ha colto le potenzialità del nostro villaggio ed Alessandro Spinnato e la sua troupe che hanno saputo rendere in maniera eccellente l'anima del paese”.

Il premio ottenuto da “I Resilienti” non rappresenta soltanto un traguardo televisivo, ma anche una consacrazione internazionale della storia di Bussana Vecchia: un luogo capace di trasformare una tragedia in un modello di rinascita culturale conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.