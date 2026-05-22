Sanremo Centro Levante trionfa al Concorso “Renzo Rossi” di Albenga con una pioggia di premi

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante hanno trionfato al prestigioso Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi” di Albenga, conquistando i seguenti premi:

-Pianoforte, Sofia Lombardi , Primo Premio: 95/100; Gioele Marino, Secondo Premio: 91/100; Elena Bettazzi, Secondo Premio: 90/100; Massimiliano De Angelis, Secondo Premio: 90/100, Rebecca Falcidia, Terzo Premio: 89/100, Elena Luisa Daffieno, Terzo Premio: 86/100.

- flauto, Pietro Ardissone, Primo Premio: 95/100; Cristiana Moret, Secondo Premio: 94/100.

- violino, Qendro Ansi, Secondo Premio: 94/100; Greta Lombardi, Terzo Premio: 88/100.

- chitarra, Alan Tucci, Secondo Premio: 94/100; Zoe Prevosto, Secondo Premio: 93/100; Vittoria Zerbo, Secondo Premio: 92/100.

- ensemble di chitarre, Primo Premio: 95/100.

L'evento, organizzato dall'Istituto Comprensivo Albenga I, presso le storiche sale di Palazzo Oddo, ha visto la partecipazione di centinaia di giovani talenti da tutto il Nord-Ovest. I ragazzi della scuola sanremese si sono distinti per tenacia, competenza e una straordinaria preparazione artistica. La dirigenza scolastica e lo staff dell'Istituto hanno espresso enorme soddisfazione per questi traguardi. Questo successo conferma l'alto valore formativo dei percorsi ad indirizzo musicale della scuola.

L'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante esprime il suo più sentito ringraziamento e orgoglio verso il corpo docenti, i Prof.ri Sergio Basilico (chitarra), Cristina Orvieto (pianoforte), Lucia Pappalardo (flauto) e Fabrizio Ragazzi (violino).