Territori storici dei Grimaldi, Dolceacqua e Airole tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino

Dolceacqua e Airole tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino con i territori storici dei Grimaldi. I due comuni del Ponente ligure hanno, infatti, portato la loro storia e il loro legame con la famiglia Grimaldi di Monaco all’interno dell’iniziativa culturale “Grimaldi: un legame, molti mondi”.

"Anche Dolceacqua e Airole sono stati tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, nell’ambito dell’iniziativa 'Grimaldi: un legame, molti mondi', ospitata presso lo stand del comune di Pianezza, anch’esso aderente all’Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi di Monaco" - fa sapere il sindaco di Dolceacqua e presidente dell’Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi di Monaco Fulvio Gazzola - "Un’importante occasione di promozione culturale che ha visto diversi territori italiani accomunati da uno storico legame con la famiglia Grimaldi di Monaco raccontare la propria identità attraverso libri, ricerche storiche e testimonianze, valorizzando un patrimonio culturale condiviso che continua ancora oggi a rappresentare un elemento di connessione tra comunità diverse".





Nel corso del panel 'I Siti Storici Grimaldi', Dolceacqua ha portato il proprio prestigioso contributo attraverso Alessandro Carassale, autore del volume 'I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco', che approfondisce il legame storico tra il borgo ligure e il Principato. Nel panel 'Voci dal Territorio', spazio anche ad Airole, rappresentata da Silvio Falco, autore di 'Sei giornate', testimonianza del patrimonio culturale e identitario del territorio. Accanto ai due Comuni del Ponente ligure, hanno preso parte all’iniziativa anche Bardi, Compiano, Gerace, Millesimo e Terlizzi, confermando la vitalità della rete dei territori italiani storicamente legati alla dinastia Grimaldi.