Ospedaletti punta sull’accessibilità: approvata la perizia per facilitare l’accesso al mare alle persone con disabilità

Il Comune di Ospedaletti compie un nuovo passo sul fronte dell’inclusione e dell’accessibilità delle spiagge. Con una delibera approvata il 22 gennaio, la Giunta comunale ha dato il via libera alla perizia tecnica per la fornitura e la posa di mezzi destinati a favorire l’accesso al mare alle persone con ridotte capacità motorie, avviando contestualmente l’iter per la richiesta di finanziamento alla Regione Liguria.

La decisione è stata assunta all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Daniele Cimiotti, nel corso di una seduta svoltasi anche in videoconferenza. Il progetto si inserisce nel quadro della normativa regionale che promuove il miglioramento della fruizione delle spiagge libere e la sicurezza della balneazione, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’intervento prevede l’acquisto e l’installazione di pedane mobili e strutture amovibili, pensate per rendere più agevole l’accesso al mare e superare gli ostacoli presenti lungo i percorsi di ingresso alle spiagge comunali. La perizia tecnica definisce in modo puntuale le opere da realizzare, i materiali da impiegare e i costi previsti.

Dal quadro economico emerge un importo complessivo pari a 29.680 euro, di cui 28 mila euro destinati a lavori e forniture e 1.680 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, comprensive di Iva e oneri connessi alla gestione del procedimento. La Giunta ha preso atto che il progetto è sviluppato a un livello di dettaglio adeguato per consentirne l’immediata cantierabilità, una volta ottenuto il finanziamento.

Con la stessa delibera, il Comune ha stabilito che l’intervento sarà cofinanziato per la quota di propria competenza e ha incaricato il Responsabile del procedimento di presentare formalmente la domanda di contributo alla Regione e di curare tutti gli adempimenti successivi. Il ruolo di Responsabile unico del procedimento è stato affidato all’architetto Massimo Salsi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

Il provvedimento richiama inoltre il decreto del Ministero dell’Interno che ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, chiarendo il contesto amministrativo entro cui si colloca l’operazione.

Il tema dell’accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità era già stato al centro di un confronto in Consiglio comunale lo scorso 22 agosto, quando un’interpellanza del gruppo di minoranza Ospedaletti Insieme aveva acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione. In quell’occasione, il sindaco Cimiotti aveva indicato la spiaggia libera davanti al palazzo comunale come l’area più accessibile, sottolineando la presenza di passatoie e la possibilità di intervento dei mezzi di soccorso, mentre la minoranza aveva chiesto soluzioni più diffuse e strutturali, con l’installazione di pedane su più tratti di litorale per garantire un accesso autonomo a disabili e anziani.

Una discussione rimasta senza una sintesi politica, ma che aveva portato l’amministrazione a ribadire l’impegno a verificare la situazione degli accessi e a lavorare su nuovi progetti. La delibera approvata ora potrebbe rappresentare il primo atto formale che traduce quel confronto in un intervento concreto, con l’obiettivo di rendere le spiagge di Ospedaletti più inclusive già dalle prossime stagioni balneari.