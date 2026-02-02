Sanremo approva il Piano di Azione per la Sostenibilità 2026: strategie ambientali per Bandiera Blu e futuro verde

L'amministrazione di Sanremo ha approvato l’aggiornamento del Piano di Azione per la Sostenibilità – annualità 2026, un documento strategico fondamentale per il percorso della città verso lo sviluppo sostenibile e per il perfezionamento della candidatura alla Bandiera Blu 2026. Il Piano, redatto dal Servizio Ambiente, recepisce le indicazioni della Foundation for Environmental Education (FEE) e aggiorna le azioni già intraprese nel 2025, definendo strategie e interventi per il triennio 2026-2027-2028. L’approvazione consente l’invio del documento alla FEE entro i termini previsti, condizione necessaria per il riconoscimento internazionale.

Il Piano individua cinque grandi obiettivi strategici: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta al cambiamento climatico. Tra le azioni previste figurano il potenziamento delle infrastrutture ciclabili, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la tutela della biodiversità, la salvaguardia del mare e il miglioramento della qualità delle acque di balneazione. Particolare attenzione è rivolta anche alla gestione dei rifiuti, alla valorizzazione delle aree verdi e al mantenimento delle certificazioni ambientali ISO 14001 ed EMAS, che confermano l’impegno strutturato del Comune sui temi ambientali.

Con questo atto, Sanremo rafforza il proprio ruolo di città attenta alla sostenibilità, puntando a coniugare tutela ambientale, qualità della vita e attrattività turistica.