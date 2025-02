Sanremo: dopo lo stop di fine anno tornano i lavori nella galleria Francia, interventi nelle notti tra il 3 e il 7 febbraio

Dopo un lungo periodo di stop, dettato dalle vacanze di fine anno che hanno consigliato di fermarli, riprendono i lavori notturni all’interno della galleria Francia a Sanremo.

Si tratta di interventi inseriti nel PNRR, per una riqualificazione funzionale ed estetica del tunnel, dove è inoltre previsto un miglioramento del sistema di illuminazione. Gli interventi, per non impattare sul traffico veicolare, vengono effettuati di notte ed in coincidenza con la manutenzione già in corso sul ponte.

I lavori prevedono la sistemazione dei rivestimenti finali e l’illuminazione ma anche gli impianti di aerazione, i marciapiedi, le pitturazioni e la riqualificazione complessiva. Proprio per questo, dal 3 al 7 febbraio prossimi, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 22 alle 6 di ogni notte. L’intervento rientra all’interno del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) che ha portato nella Pigna, il centro storico della Città dei Fiori, finanziamenti per circa 13 milioni di euro.

I lavori vengono svolti dalla ‘Bresciana asfalti’ che ha vinto il bando con un ribasso del 15,59% sull’importo a base di gara di 632.671,94 euro con 56.741,30 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo dei lavori, quindi, sarà di 542.884,35 euro.