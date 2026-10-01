Royal Hotel Sanremo, dopo 21 anni Edoardo Varese lascia la guida: Paolo Cairo nuovo presidente e Amministratore Delegato

Dopo ventun'anni alla guida della 'Albergo Reale Spa', società proprietaria del Royal Hotel Sanremo, l'Ing. Edoardo Varese conclude il proprio incarico di Presidente e Amministratore Delegato. Un lungo percorso che ha accompagnato una fase significativa della storia del prestigioso albergo sanremese e che ora lascia spazio a un nuovo capitolo. Dal 1° ottobre 2026, infatti, la guida della società è stata affidata al Dott. Paolo Cairo, altro esponente della famiglia fondatrice. Il passaggio di consegne si inserisce nel solco della continuità familiare che caratterizza la proprietà della struttura. L'obiettivo dichiarato è quello di proseguire nel percorso di valorizzazione del Royal Hotel Sanremo. Una realtà che, da generazioni, rappresenta uno dei nomi più conosciuti dell'ospitalità di lusso cittadina. Il cambio ai vertici guarda quindi al futuro senza interrompere il legame con la tradizione.

La novità era stata comunicata ufficialmente al Personale del Royal Hotel Sanremo durante l'assemblea dello staff dello scorso 23 settembre. Un momento particolarmente significativo per l'azienda, chiamata ora ad affrontare una nuova fase della propria storia. Il nuovo Presidente e Amministratore Delegato, Paolo Cairo, è sanremese e mantiene uno stretto legame con la vicenda familiare del Royal Hotel. Il suo ingresso alla guida dell'Albergo Reale S.p.A. rappresenta infatti, secondo quanto sottolineato dalla società, una scelta nel segno della continuità. Le famiglie che fanno capo alla proprietà sono discendenti del fondatore Lorenzo Bertolini, figura alla quale è legata la nascita e la storia dell'albergo. La presenza di un esponente della famiglia al vertice viene quindi confermata anche con il nuovo assetto. Una continuità che si accompagna, però, a un'importante esperienza manageriale maturata in un settore differente. Cairo arriva infatti all'incarico dopo circa trent'anni di attività dirigenziale nel comparto energetico.

Il lungo percorso di Edoardo Varese

L'avvicendamento rappresenta anche la conclusione di un periodo di 21 anni durante il quale l'Ing. Edoardo Varese ha guidato l'Albergo Reale S.p.A. Varese aveva assunto l'incarico succedendo al compianto Ing. Giulio Bertolini e ha accompagnato il Royal Hotel attraverso una lunga e importante fase della sua storia. Un percorso caratterizzato dalla continuità nella gestione e dall'impegno nella conduzione di una struttura che rappresenta una realtà storica dell'ospitalità sanremese. La società ha voluto rivolgere al presidente uscente un ringraziamento per il lavoro svolto e per la professionalità messa a disposizione dell'azienda. A esprimere la gratitudine della proprietà è stato il Sig. Marco Sarlo, Management Consultant del Royal Hotel Sanremo. "A nome della società desideriamo esprimere all'Ing. Varese la nostra più sincera gratitudine per questi anni di lavoro e di impegno alla guida del Royal Hotel Sanremo – dichiara Sarlo –, il suo contributo ha rappresentato una parte importante della storia recente dell'azienda e gli siamo riconoscenti per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il proprio incarico."

Nel messaggio rivolto all'ex presidente non è mancato anche un augurio personale per la nuova fase che si apre dopo oltre due decenni alla guida della società. "A lui rivolgiamo i nostri migliori auguri per questa nuova fase della sua vita, che ci auguriamo possa essere ricca di soddisfazioni e serenità", ha aggiunto Sarlo. Un ringraziamento che sottolinea il valore del percorso compiuto e il ruolo avuto da Varese nella storia più recente dell'Albergo Reale. La conclusione dell'incarico non viene quindi presentata come una rottura, ma come un passaggio all'interno di una continuità familiare e societaria. Dopo 21 anni, il testimone passa infatti a un altro rappresentante della famiglia legata alle origini del Royal Hotel. La società guarda così alla prossima fase facendo tesoro dell'esperienza maturata negli anni precedenti. Sullo sfondo resta la volontà di mantenere il ruolo della struttura nel settore dell'ospitalità di lusso. Una prospettiva che lega tradizione, identità e nuove competenze manageriali.

Paolo Cairo, trent'anni di esperienza nel settore energetico

A raccogliere il testimone è dunque Paolo Cairo, sanremese e fortemente legato alla storia familiare del Royal Hotel. Il nuovo Presidente e Amministratore Delegato porta nell'incarico una lunga esperienza maturata in ambito dirigenziale, con circa trent'anni di attività nel settore energetico. Un percorso sviluppato anche a livello internazionale e che rappresenta, nelle intenzioni della società, una risorsa importante per affrontare le sfide future. Cairo metterà a disposizione dell'Albergo Reale le competenze gestionali e manageriali acquisite nel corso della carriera in aziende italiane e straniere. Al tempo stesso, la sua nomina garantisce la presenza della famiglia alla guida della società, elemento considerato centrale nel percorso dell'azienda. Si tratta quindi di un passaggio che unisce il legame con la storia del Royal Hotel a un profilo professionale maturato in contesti internazionali. Una combinazione sulla quale la proprietà intende costruire la nuova fase. L'obiettivo è consolidare ulteriormente il ruolo del Royal Hotel Sanremo nel panorama dell'ospitalità di lusso.

"L'arrivo del Dott. Cairo alla guida della società rappresenta un momento di continuità, ma anche di rinnovamento – prosegue il Sig. Sarlo –, la sua esperienza internazionale e il percorso professionale maturato nel settore energetico costituiscono un importante valore aggiunto per affrontare le sfide future, mantenendo saldi i valori e l'identità che hanno caratterizzato il Royal Hotel Sanremo nel corso della sua storia." Nelle parole del Management Consultant viene quindi evidenziato il duplice significato dell'avvicendamento. Da una parte la conferma del rapporto tra la proprietà e la famiglia fondatrice, dall'altra l'ingresso di nuove competenze maturate lontano dal settore alberghiero. Una scelta che punta a mettere insieme esperienza e rinnovamento, senza modificare il legame con la tradizione della struttura. Il Royal Hotel Sanremo si prepara così ad affrontare una nuova fase mantenendo il proprio posizionamento nel comparto dell'ospitalità di lusso. Per la società, il passaggio di consegne rappresenta quindi un momento importante sia sul piano organizzativo sia per la prospettiva futura. Con Paolo Cairo si apre un nuovo capitolo dopo i 21 anni della presidenza di Edoardo Varese.

Il futuro nel segno della continuità familiare

La società ha infine rivolto al nuovo Presidente e Amministratore Delegato gli auguri per l'incarico appena assunto, sottolineando le aspettative legate al suo percorso professionale. "Rivolgiamo al Dott. Cairo i nostri più sinceri auguri per il nuovo incarico e per il percorso che si appresta a intraprendere", ha dichiarato Sarlo. L'auspicio espresso dalla società è che il nuovo vertice possa mettere a disposizione dell'Albergo Reale la propria esperienza, le competenze maturate e una visione orientata al futuro. Il tutto nel rispetto della storia e della tradizione della famiglia fondatrice. L'avvicendamento alla guida di Albergo Reale S.p.A. segna dunque l'apertura di una nuova fase per il Royal Hotel Sanremo, senza interrompere il filo che lega la struttura alle proprie origini. Una continuità che passa ora attraverso una nuova generazione di gestione e attraverso competenze maturate anche in ambito internazionale. Il Royal Hotel resta così legato alla famiglia che ne ha segnato la nascita e lo sviluppo. Al centro rimane la volontà di proseguire nel percorso di crescita e valorizzazione della struttura. Un percorso profondamente connesso alla storia, all'identità e alla tradizione di Sanremo.