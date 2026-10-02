Sanremo, proroga di tre mesi per il Punto Nascita: 555 mila euro per garantire la continuità del servizio sanitario

Tre mesi di proroga per garantire la continuità dei servizi sanitari, in attesa della nuova gara per l'esternalizzazione delle prestazioni mediche specialistiche. È quanto stabilito da ATS Liguria con una deliberazione che interessa, per l'Area 1, l'Ostetricia e Ginecologia di Imperia, la Psichiatria e il Punto Nascita di Sanremo. La proroga decorre dal 1° settembre e arriva fino al 30 novembre 2026, mantenendo le condizioni contrattuali degli affidamenti già in essere. L'atto si inserisce nel nuovo assetto del sistema sanitario regionale entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, con la fusione delle precedenti Asl liguri in ATS Liguria.

La decisione si è resa necessaria dopo che la precedente procedura di gara non ha consentito di assegnare tutti i servizi. In particolare, il lotto relativo a Ostetricia e Ginecologia di Imperia e al Punto Nascita di Sanremo è andato deserto, mentre per la Psichiatria l'unico operatore partecipante ha presentato due differenti offerte economiche, determinando l'esclusione e, di conseguenza, la mancata aggiudicazione anche di quel lotto. ATS Liguria ha quindi avviato una fase istruttoria finalizzata alla predisposizione di una nuova procedura aperta per l'esternalizzazione delle prestazioni mediche specialistiche.

Per il Punto Nascita di Sanremo la proroga prevede complessivamente 85 turni da 12 ore di guardia attiva e 62 turni da 12 ore di pronta disponibilità, sia in orario diurno sia notturno, nei giorni feriali e festivi. Per i tre mesi considerati, l'importo previsto è di 555.478,68 euro, Iva esente. L'affidamento, si legge nella deliberazione, prosegue alle medesime condizioni contrattuali del precedente servizio, proprio con l'obiettivo di evitare interruzioni nell'assistenza.

La stessa misura interessa anche gli altri due servizi dell'Area 1. Per l'Ostetricia e Ginecologia di Imperia sono previsti 60 turni mensili da 12 ore di guardia attiva e altrettanti turni mensili da 12 ore in pronta disponibilità, per un costo complessivo di 415.724,40 euro, Iva al 5% inclusa. Per la Psichiatria sono invece previsti 61 turni da 12 ore, diurni e notturni, nei giorni feriali e festivi, per una spesa di 260.414,856 euro, Iva esente.

Nel complesso, la proroga comporta una spesa di 1.231.617,936 euro, già oggetto di apposita imputazione contabile da parte della struttura Economico Finanziaria di Area 1. La somma viene posta a carico del budget della Direzione Medica e suddivisa nei tre capitoli relativi ai servizi interessati: Ostetricia e Ginecologia di Imperia, Psichiatria e Punto Nascita di Sanremo. L'atto precisa inoltre che l'imputazione contabile potrà essere oggetto di un successivo provvedimento ricognitorio per quanto riguarda il conto e le modalità di contabilizzazione.

La deliberazione, approvata dal direttore generale Marco Damonte Prioli il 30 settembre, ribadisce dunque la necessità di mantenere attivi gli affidamenti fino alla conclusione dell'iter per la nuova gara. Per Sanremo si tratta, in particolare, di assicurare la prosecuzione delle attività del Punto Nascita nel periodo indicato, mentre ATS Liguria procede con la fase istruttoria della nuova procedura. L'obiettivo indicato nel provvedimento è quello di garantire la continuità dei servizi essenziali dal punto di vista assistenziale, nelle more dell'individuazione dei nuovi affidatari.