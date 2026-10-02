Festa dei Nonni, SìAmo Camporosso: "Sono memoria, sostegno e un patrimonio prezioso per tutta la comunità"

"I nonni rappresentano una presenza fondamentale all’interno delle nostre famiglie e della nostra comunità. Sono custodi della memoria, delle tradizioni e di quei valori che vengono trasmessi di generazione in generazione" - dice il capogruppo di “SìAmo Camporosso”, Maurizio Morabito, insieme ai consiglieri Domenica Arsì e Marco Bertaina, in occasione della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre, rivolge un messaggio di augurio e riconoscenza a tutti i nonni e a tutte le nonne della città.

"Il loro ruolo, però, non appartiene soltanto al passato: ancora oggi moltissimi nonni sono un sostegno concreto e quotidiano per figli e nipoti, offrendo tempo, esperienza, affetto e una disponibilità spesso insostituibile" - sottolinea la minoranza - "In una società sempre più veloce, crediamo sia importante fermarsi almeno per un giorno a riconoscere il valore della loro presenza e tutto ciò che continuano a fare per le nostre famiglie".

"Un pensiero particolare va anche ai nonni che non ci sono più ma che continuano a vivere nei ricordi, negli insegnamenti e nell’affetto di chi ha avuto la fortuna di averli accanto" - evidenziano i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina - "A tutti i nonni e a tutte le nonne di Camporosso rivolgiamo i nostri più sinceri auguri e un grande grazie per il patrimonio umano che rappresentano per l’intera comunità".