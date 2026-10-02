Sanremo: Hotel Royal, il grazie della Confesercenti a Edoardo Varese "Un patrimonio da tutelare"

La Presidenza provinciale di Confesercenti esprime la propria gratitudine all'ingegnere Edoardo Varese per il lavoro svolto alla guida dell'Hotel Royal di Sanremo, considerato un vero e proprio punto di eccellenza della ricettività ligure. Un riconoscimento che arriva in una fase particolarmente delicata per il comparto alberghiero, alle prese con trasformazioni profonde e con la progressiva uscita dal mercato di diverse strutture. In questo scenario, la continuità e la capacità di investimento rappresentano elementi di particolare valore per il territorio. Confesercenti sottolinea quindi il percorso compiuto da Varese, evidenziandone la determinazione nel mantenere la rotta anche negli anni più complessi. "In un'epoca difficile, dove la moria degli hotel sta segnando la mappa del nostro territorio, la costanza, la resilienza e l'ambizione dell'ingegner Varese sono un esempio per tutti", si legge nel messaggio.

Il riferimento è a una gestione che, secondo Confesercenti, ha saputo guardare oltre le difficoltà del momento, continuando a investire sul futuro dell'Hotel Royal e sul suo ruolo nel panorama turistico cittadino. Una struttura storica che, nel giudizio dell'associazione, costituisce un patrimonio che va preservato e valorizzato. "Ha tenuto la barra dritta e ha investito sul futuro, lasciando a tutti l'Hotel Royal come un patrimonio da tutelare, un gioiello che dà luce, prestigio e speranza alla nostra città", sottolinea la Presidenza provinciale. Parole che accompagnano un passaggio di testimone importante per una delle realtà più conosciute dell'ospitalità sanremese. L'attenzione è ora rivolta alla nuova fase della struttura, con l'obiettivo di proseguire un percorso capace di coniugare identità, qualità dell'accoglienza e prospettive di sviluppo. Un passaggio che Confesercenti guarda con interesse, nel quadro più ampio delle sfide che attendono il turismo locale.

Nel messaggio non mancano quindi gli auguri al dottor Paolo Cairo, chiamato a raccogliere la sfida e a proseguire il cammino dell'Hotel Royal. Confesercenti ne ricorda l'esperienza maturata nel mondo manageriale, indicando nella sua figura una professionalità in grado di affrontare il nuovo incarico. "I migliori auguri al dottor Paolo Cairo per una sfida che saprà condurre con la sua esperienza di grande manager", è il messaggio rivolto al nuovo protagonista di questa fase. Un passaggio che assume un significato particolare anche per la città, considerato il ruolo che l'Hotel Royal ha ricoperto e continua a ricoprire nell'offerta ricettiva di Sanremo. La struttura rappresenta infatti uno dei nomi storici dell'ospitalità cittadina e un elemento riconoscibile del patrimonio turistico locale. Per questo, il futuro dell'albergo viene seguito con attenzione dagli operatori del settore.

La Presidenza provinciale di Confesercenti coglie infine l'occasione per dedicare un saluto all'amico Sarlo, descritto come una figura capace di unire visione e concretezza. "Un instancabile sognatore e costruttore di progetti concreti", è la definizione scelta dall'associazione, a testimonianza di un rapporto che va oltre il semplice ambito professionale. Il messaggio riunisce così passato, presente e futuro dell'Hotel Royal: da una parte il ringraziamento a Edoardo Varese per quanto realizzato, dall'altra gli auguri a Paolo Cairo per il nuovo percorso. Sullo sfondo resta il tema più ampio della tenuta del comparto alberghiero ligure, alle prese con una fase di cambiamento che rende ancora più significativo ogni investimento rivolto alla continuità e alla valorizzazione delle strutture. Per Confesercenti, l'Hotel Royal rappresenta in questo senso un patrimonio della città da tutelare e accompagnare verso il futuro.