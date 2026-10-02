È mancata a 84 anni Laura Grana in Zappa: lunedì il funerale nella Concattedrale di San Siro

È mancata all’affetto dei suoi cari, all’età di 84 anni, Laura Grana in Zappa, deceduta all’ospedale civile di Sanremo. La notizia è stata comunicata dal marito Aldo, dalla figlia Ornella con il marito Enrico, dalla sorella Rita, oltre che dai parenti e dagli amici, che in queste ore si stringono nel dolore della famiglia. La salma sarà composta a partire dalle 15 di oggi pomeriggio nella camera mortuaria dell’ospedale di Sanremo, dove parenti, amici e conoscenti potranno renderle l’ultimo saluto.

La cerimonia funebre è stata fissata per lunedì 5 ottobre alle 10.30, nella Concattedrale di San Siro a Sanremo. Sarà quello il momento del commiato e della preghiera per Laura, accompagnata nel suo ultimo viaggio dall’affetto delle persone che le sono state vicine nel corso della sua vita. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Sanremo, come indicato nell’annuncio funebre diffuso dalla famiglia.

La famiglia ha scelto di condividere il momento del dolore con quanti hanno conosciuto e voluto bene a Laura, ringraziando anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alle esequie. L’annuncio, datato 3 ottobre 2026, ricorda con discrezione la scomparsa della donna e indica le modalità per accompagnarla nell’ultimo saluto. La comunità sanremese potrà quindi stringersi attorno al marito Aldo, alla figlia Ornella, al genero Enrico e alla sorella Rita, in una giornata segnata dal dolore ma anche dal ricordo e dall’affetto.

La camera mortuaria dell’ospedale di Sanremo sarà aperta da oggi alle 15, mentre lunedì mattina, alle 10.30, la Concattedrale di San Siro accoglierà la cerimonia funebre. Dopo la celebrazione, come da volontà della famiglia, il corteo proseguirà verso il Tempio Crematorio di Sanremo.