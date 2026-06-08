Alberto Mager e Vanda Kopic sposi a Rovigno: nozze in Croazia per il primogenito del sindaco di Sanremo

Fiori d’arancio nel fine settimana per Alberto Mager, primogenito del sindaco di Sanremo Alessandro Mager, che ha pronunciato il fatidico sì con Vanda Kopic. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio a Rovigno, in Croazia, città natale della sposa e suggestiva località affacciata sull’Adriatico, particolarmente amata per il suo centro storico e il suo fascino mediterraneo.

Alla cerimonia hanno preso parte parenti e amici degli sposi, giunti per condividere uno dei momenti più importanti della loro vita. Una giornata all’insegna dell’emozione e della festa, culminata con i festeggiamenti organizzati dopo il rito nuziale. Per la famiglia Mager si è trattato di un’occasione particolarmente significativa, vissuta tra affetti e auguri. Il matrimonio tra Alberto Mager e Vanda Kopic ha così unito simbolicamente due realtà affacciate sul mare, la Riviera ligure e la costa istriana, nel segno dell’amore e della condivisione.

Ai due sposi gli auguri di tutta la redazione di Sanremo News.