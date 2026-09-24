UGL Terziario, visita al Casinò di Sanremo del Segretario Nazionale De Mitri Pugno: una nuova sede in città

La delegazione sindacale, guidata dal Segretario Nazionale De Mitri Pugno, ha visto la partecipazione di Roberto Spina per il Coordinamento Nazionale, di Alfredo Valeggio per la UTL Provinciale, di Massimiliano Moroni e Alessandro Deveronico per la Segreteria Provinciale UGL Terziario, oltre a Fabrizio Gambacorta e Alessandro Romeo in rappresentanza della Segreteria RSA. Durante i sopralluoghi operativi nelle sale da gioco e nelle diverse aree aziendali, la rappresentanza UGL ha potuto osservare direttamente i lavoratori all'opera, valorizzando le elevate professionalità e le unicità delle mansioni che caratterizzano la struttura. Un passaggio rilevante è stato dedicato all'incontro con il Dirigente Responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio, dottor Paolo Farchetti, figura fondamentale per garantire l'equilibrio tra l'osservanza delle rigide procedure normative e l'operatività gestionale della casa da gioco, a salvaguardia sia dei clienti sia dei dipendenti.
Sul fronte istituzionale aziendale e turistico la delegazione ha interloquito con il Presidente del Casinò, dottor Giuseppe Di Meco, e con l'Assessore al Turismo, avvocato Alessandro Sindoni, in rappresentanza del Comune di Sanremo.
A margine degli incontri, il Segretario Nazionale De Mitri Pugno ha espresso grande soddisfazione per il ritorno nella città dei fiori, sottolineando lo sviluppo dell'offerta turistica locale: «Tornare a Sanremo dopo diversi anni permette di apprezzare una città visibilmente cresciuta e migliorata. Sanremo non è solo Casinò e Festival, ma rappresenta un vero e proprio volano per tantissime attività turistiche ricettive, commerciali e di servizio che vivono e prosperano grazie alla forza lavoro del comparto Terziario. La qualità dell'accoglienza, la bellezza del centro storico e del porto, il valore unico della pista ciclopedonale costiera e delle spiagge attrezzate testimoniano una straordinaria capacità di attrarre un turismo variegato, dal grande pubblico fino ai segmenti d'élite. È nostra intenzione tornare presto per inaugurare una nuova sede sindacale UGL proprio a Sanremo, offrendo così un presidio e un punto di riferimento costante per le lavoratrici e i lavoratori del territorio».
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Economia | 24 settembre 2026, 14:11
UGL Terziario, visita al Casinò di Sanremo del Segretario Nazionale De Mitri Pugno: una nuova sede in città
Si è conclusa nei giorni scorsi la visita istituzionale del Segretario Nazionale UGL Terziario, Luigi Giulio De Mitri Pugno, presso il Casinò di Sanremo, occasione cruciale per avviare un confronto costruttivo e permanente tra il sindacato, i lavoratori e la proprietà dell'azienda matuziana.
La delegazione sindacale, guidata dal Segretario Nazionale De Mitri Pugno, ha visto la partecipazione di Roberto Spina per il Coordinamento Nazionale, di Alfredo Valeggio per la UTL Provinciale, di Massimiliano Moroni e Alessandro Deveronico per la Segreteria Provinciale UGL Terziario, oltre a Fabrizio Gambacorta e Alessandro Romeo in rappresentanza della Segreteria RSA. Durante i sopralluoghi operativi nelle sale da gioco e nelle diverse aree aziendali, la rappresentanza UGL ha potuto osservare direttamente i lavoratori all'opera, valorizzando le elevate professionalità e le unicità delle mansioni che caratterizzano la struttura. Un passaggio rilevante è stato dedicato all'incontro con il Dirigente Responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio, dottor Paolo Farchetti, figura fondamentale per garantire l'equilibrio tra l'osservanza delle rigide procedure normative e l'operatività gestionale della casa da gioco, a salvaguardia sia dei clienti sia dei dipendenti.