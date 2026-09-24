Oltre 50 professionisti per raccontare l’hospitality: arriva “Hotel Multiverso” di Dario Ghiglione

Non un manuale con un’unica ricetta per l’ospitalità, ma una raccolta di esperienze e punti di vista per capire come sta cambiando il settore. È questo il punto di partenza di “Hotel Multiverso – L’Ospitalità delle Dimensioni Parallele”, il nuovo libro di Dario Ghiglione, albergatore con oltre 30 anni di esperienza nel settorE.

Il progetto editoriale nasce da una scelta precisa: ascoltare chi l’hospitality la vive da prospettive differenti. Per realizzare il libro, Ghiglione ha intervistato più di 50 professionisti del settore, provenienti da ambiti e percorsi diversi. Tra le figure coinvolte ci sono consulenti di marketing, tour operator, docenti universitari, mystery guest, evangelisti e altre professionalità che contribuiscono, ciascuna con la propria esperienza, a comporre una fotografia articolata dell’ospitalità contemporanea.

È proprio questa pluralità a dare significato al termine “Multiverso”. L’ospitalità non viene osservata come un sistema unico, nel quale ogni struttura dovrebbe seguire lo stesso modello, ma come un insieme di realtà che convivono: grandi e piccole strutture, professionalità differenti, approcci diversi alla gestione, esigenze degli ospiti in evoluzione e persone chiamate ogni giorno a prendere decisioni.

«Ho scelto di ascoltare più di 50 professionisti perché credo che l’Ospitalità non possa essere raccontata da un solo punto di vista», spiega Dario Ghiglione. «Ogni persona che ho intervistato porta una parte della propria esperienza. Mettendo insieme queste esperienze emerge un settore molto più complesso e vario di quanto possa apparire osservandolo da una sola prospettiva.»

Il libro si inserisce nel percorso professionale di Ghiglione, che comprende, oltre alla gestione diretta di una struttura ricettiva, un’esperienza nella consulenza alberghiera in collaborazione con youRevenyou, l’ideazione del format Nuove Tendenze Hospitality, di cui ha ricoperto anche il ruolo di direttore tecnico nelle edizioni 2024 e 2025, la presidenza di Federalberghi Imperia dal 2008 e la vicepresidenza di Federalberghi Provinciale.

Nel 2022 Ghiglione aveva già affrontato il mondo dell’hospitality con “GESPY – La Geometria dell’Hospitality”. Con “Hotel Multiverso” il punto di osservazione cambia: al centro non c’è soltanto l’esperienza dell’autore, ma il confronto con una pluralità di professionisti.

La domanda alla quale il progetto prova a rispondere è quindi più ampia di una semplice analisi del mercato: dove sta andando l’ospitalità e, soprattutto, chi la sta costruendo?

«Il valore del libro, per me, sta proprio nel confronto», continua Ghiglione. «Non volevo scrivere qualcosa che dicesse agli operatori cosa devono fare in assoluto. Volevo mettere sul tavolo esperienze diverse e lasciare emergere le domande che il settore si sta ponendo.»

La prefazione del volume è firmata da Mauro Santinato, professionista con oltre 40 anni di esperienza nel marketing e sales per l’ospitalità e punto di riferimento per il settore, che nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle più importanti catene alberghiere internazionali e contribuito, attraverso consulenza, formazione e progetti innovativi, all’evoluzione dell’offerta turistica italiana.

“Hotel Multiverso – L’Ospitalità delle Dimensioni Parallele”, edizione Top Player, sarà presentato durante Hospitality Day, al Palacongressi di Rimini nel Book & Search Corner, il 13 ottobre dalle 16:30 alle 17:00. L’ingresso all’Hospitality Day è gratuito.

Il volume è attualmente disponibile in preordine sul sito ufficiale di Dario Ghiglione https://darioghiglione.it/ . Per chi effettua il preordine è previsto un bonus costituito da 20 minuti di call gratuita con l’autore.