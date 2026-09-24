Formedil Imperia vince la selezione ligure di EDILTrophy ’26 e porta i suoi giovani alla finale nazionale del Saie di Bologna

Il primo posto conquistato dai ragazzi di FORMEDIL Imperia alla selezione territoriale ligure di EDILTrophy ’26 – Gara di Arte Muraria rappresenta non soltanto un importante risultato sportivo e professionale, ma soprattutto il riconoscimento di un percorso formativo costruito nel tempo per avvicinare i giovani al mondo dell’edilizia e accompagnarli verso competenze concrete e spendibili nel mercato del lavoro.

La squadra di FORMEDIL Imperia ha ottenuto il primo posto nella selezione regionale, conquistando così l’accesso alla Finale Nazionale di EDILTrophy, che si svolgerà il 10 ottobre 2026 al SAIE di Bologna, uno degli appuntamenti di riferimento per il settore delle costruzioni.

Un risultato che valorizza il lavoro quotidiano svolto dall’Ente sul territorio attraverso i percorsi di formazione professionale rivolti ai giovani, con una metodologia che unisce preparazione tecnica, attività di laboratorio, sicurezza, esperienza pratica e rapporto diretto con il mondo delle imprese.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato – sottolinea il Direttore di FORMEDIL Imperia Francesco Castellaro – perché racconta molto bene il significato del nostro lavoro. Dietro un primo posto come questo ci sono ore di formazione, impegno, crescita personale, capacità di lavorare in squadra e soprattutto la possibilità, per i ragazzi, di scoprire un mestiere e costruire il proprio futuro professionale».

FORMEDIL Imperia opera da anni nel campo della formazione e della sicurezza nel settore delle costruzioni, con una particolare attenzione ai giovani e ai percorsi di inserimento lavorativo. L’obiettivo è offrire una formazione sempre più vicina alle reali esigenze delle imprese, capace di coniugare le tecniche tradizionali del mestiere con l’innovazione, le nuove tecnologie e una moderna cultura della prevenzione e della sicurezza.

La partecipazione a iniziative come EDILTrophy rientra pienamente in questa strategia: consentire agli allievi di misurarsi in situazioni reali, valorizzare le competenze acquisite durante il percorso formativo e mettere in evidenza la qualità professionale che può nascere dalla formazione.

«L’edilizia ha bisogno di nuove generazioni preparate, motivate e consapevoli – prosegue il Direttore –. La nostra sfida è far comprendere ai giovani che quello delle costruzioni è un settore che offre importanti prospettive professionali, competenze specialistiche, innovazione e possibilità di crescita. La formazione professionale ha il compito di creare questo collegamento tra i ragazzi, le imprese e il territorio».

Il successo ottenuto nella selezione ligure assume quindi un valore che va oltre la gara. È la dimostrazione di come investire nella formazione dei giovani possa generare risultati concreti, offrendo alle imprese nuove professionalità e ai ragazzi reali opportunità di lavoro.

Ora l’attenzione si sposta sulla finale nazionale.

Il 10 ottobre FORMEDIL Imperia sarà al SAIE di Bologna per rappresentare la Liguria nella finale di EDILTrophy ’26.

«Ai nostri ragazzi va il nostro più grande in bocca al lupo. Qualunque sarà il risultato di Bologna, hanno già dimostrato quanto talento, impegno e professionalità possano nascere quando ai giovani vengono offerte occasioni vere per imparare e mettersi alla prova».