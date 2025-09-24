Sanremo: confermati fino a marzo 2026 sei agenti della Polizia Municipale, ora sono una settantina ma ne servirebbero 80

Sono stati confermati sei dei sette agenti della Polizia Municipale assunti a giugno per i mesi estivi, almeno fino alla fine di marzo del prossimo anno. Sarebbero stati confermati tutti ma uno è stato assunto a tempo indeterminato in un altro comando e, quindi, ha preferito dare le dimissioni. La conferma dei sei agenti da un po’ di ossigeno al comando della Municipale matuziana, da anni in affanno per la carenza di personale. Sono infatti una settantina gli operatori a disposizione per le moltissime mansioni che devono affrontare, tra la classica viabilità, all’amministrativo per arrivare alla vera e propria funzione di polizia.

Da anni si parla del numero di agenti che dovrebbe avere a disposizione la città dei fiori per poter ottemperare con regolarità alle mansioni previste, ovvero 105 ma si tratta di un dato ormai obsoleto e, ne siamo certi, se fossero almeno 80/85, il loro lavoro sarebbe decisamente più agevole. Il rinnovo fino a fine marzo 2026 è arrivato per Giulia Bornengo, Alessandro Carassale, Gaia De Petra, Marina Filippi, Elisa Liccardi ed Elisabetta Succio ma non è escluso che, nei prossimi mesi si possa ragionare per mantenere i sei neo assunti e, perché no, cercare una formula per portare in divisa qualche altro agente.

D’altro canto, per una città come quella di Sanremo è prevista una media di 1,2 agenti di Municipale ogni 1.000 abitanti. Se, da una parte Sanremo ne conta circa 53mila in periodi normali, il numero aumenta anche oltre i 120mila in estate senza contare le tante manifestazioni che mettono a dura prova gli agenti. Contando il parametro corretto dovrebbero essere 64 ma, in estate dovrebbero arrivare a 100. Una via di mezzo, quindi, intorno agli 80 sarebbe sicuramente un numero congruo per poter consentire a chi opera nella Municipale di lavorare con maggiore tranquillità.