Pieve di Teco, il presidente della Provincia Claudio Scajola critica la situazione sanitaria e avanza proposte di riforma (video)

In occasione dell'inaugurazione preliminare della Casa della Salute di Pieve di Teco, preliminarmente convegno sanitario tenuto al Teatro Salvini che ha visto la partecipazione delle autorità locali e sanitarie il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha affrontato senza mezzi termini le problematiche della sanità sul territorio, esprimendo forti preoccupazioni per la gestione delle risorse. Scajola ha sottolineato la necessità di una riforma della sanità che superi le logiche campanilistiche invitando a una maggiore efficienza e trasparenza.

L'intervista

," ha dichiarato Scajola.Il Presidente ha poi sollevato un punto critico riguardo alla carenza di medici, sottolineando che, nella relazione tra, il numero di professionisti è insufficiente.ha aggiunto, evidenziando la difficoltà che i territori più lontani dal capoluogo incontrano nell'accesso ai servizi sanitari.

Massimo Nicolò, Assessore regionale alla Salute e ai Servizi Sociali, ha risposto alle critiche del Presidente Scajola, dichiarando di essere in sintonia con le osservazioni sollevate. "Non voglio sfuggire alle osservazioni del presidente Scajola. I punti che ha sollevato sono molto rilevanti e stiamo già confrontandoci con il Presidente Bucci per capire come possiamo migliorare la riforma regionale della sanità," ha affermato Nicolò. "L'obiettivo è mettere a disposizione più risorse per i cittadini, riorganizzando il sistema sanitario per restituire maggiore attenzione ai territori senza centralizzare tutto a Genova. La riforma mira a incrementare la quota pro capite destinata alla sanità".

Infine, Enrico Pira, sindaco di Pieve di Teco, ha espresso il suo sostegno alla Casa della Salute, definendola una risorsa fondamentale per il futuro della comunità. "Credo nelle potenzialità della Casa della Comunità SPOKE in Pieve di Teco, voluta dal mio predecessore Alessandro Alessandri. Grazie agli sforzi dei sindaci di questa valle, siamo finalmente operativi," ha dichiarato Pira. Il sindaco ha anche sottolineato l'importanza della collaborazione con l'ASL per attuare progetti di prevenzione delle malattie, coinvolgendo anche i volontari locali. "Vogliamo che questa casa diventi un modello unico, un punto di riferimento per la salute e il benessere della nostra popolazione". "L’apertura ha rappresentato un passo avanti significativo per l’assistenza territoriale, rafforzando la rete dei servizi sanitari e riducendo la necessità di spostarsi verso centri più grandi.

La nuova sede, al primo piano dell’ex Caserma Manfredi, è stata concepita come presidio di prossimità per i cittadini della Valle Arroscia. Dal lunedì al venerdì, con orario continuato 7.30-19.30, sono stati attivati il Punto Prelievi, diversi ambulatori specialistici, il CUP per le prenotazioni e un ambulatorio infermieristico.

Un ruolo centrale è stato affidato agli infermieri di famiglia e comunità, ai servizi di Assistenza domiciliare integrata, alla fisioterapia a domicilio e agli assistenti sociali, a garanzia di un approccio sanitario e sociale integrato. Presenti anche i medici di medicina generale, fondamentali per la continuità delle cure.

(video Marco Ausenda)