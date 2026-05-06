Nuove competenze digitali e tecnologiche, l’Istituto Comprensivo Bordighera ospita “AI + VR + 3D = Le professioni del futuro” (Foto)

Innovazione digitale e nuove tecnologie a scuola. L’Istituto Comprensivo Bordighera ospita “AI + VR + 3D = Le professioni del futuro”, un evento formativo ed esperienziale inserito nel programma STEM 4 LEARN, dedicato all’orientamento degli studenti verso le nuove competenze digitali e tecnologiche.

L’iniziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico Tiziana Montemarani e dalla prima collaboratrice Silvana Denaro, si coniuga pienamente con le finalità didattiche di inclusione, innovazione digitale e pedagogica che l’istituto intende perseguire, anche attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa delle Classi 4.0 nella scuola secondaria di primo grado. "Le aule del plesso centrale dell’istituto hanno ospitato tre docenti della Italia 3D Academy di Pisa, arrivati nel ponente ligure per proporre alle classi della secondaria di I grado e alle due quinte della primaria attività didattiche innovative e coinvolgenti" - fanno sapere dall'Istituto Comprensivo Bordighera - "I professori Giampiero Turchi, Lorenzo Pavia e Jeevan Badagliacca, insieme al professor Andrea Cartotto della Fondazione Franchi, hanno guidato gli studenti in attività laboratoriali coinvolgenti e stimolanti, motion capture, metahuman ed esperienze immersive in VR. Tante le domande degli alunni che hanno manifestato vivo interesse e grande partecipazione".

L’evento è stato realizzato con il patrocinio dell’USR Liguria e della Fondazione Franchi. Tra le autorità presenti anche Graziella Arazzi per l’USR Liguria e in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del Provveditore Roberto Campagna. E', inoltre, intervenuto il professor Gaetano Agosta, che ha sottolineato "il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche ed enti del territorio e l’importanza del lavoro di gruppo come elemento chiave per una didattica sempre più significativa, partecipata e orientata alle competenze del futuro".

"Esperienze di questo tipo rappresentano un’opportunità concreta per rendere la didattica sempre più attuale, coinvolgente e orientata alle competenze richieste dal mondo contemporaneo, inserendosi pienamente nel quadro degli obiettivi del PNRR e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e promuovendo competenze STEM, inclusione e innovazione metodologica" - dice il dirigente scolastico Tiziana Montemarani che ha manifestato grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa.