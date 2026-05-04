Ospedaletti, la Florelia Banda Folk incontra gli studenti per l'evento “La Banda a scuola”

Dopo il successo dell’Open Day “Porte aperte in sala banda”, ospitato lo scorso 15 marzo presso La Piccola, proseguono le iniziative della Florelia Banda Folk Ospedaletti dedicate alla promozione della musica tra i più giovani.

Venerdì 8 maggio, dalle ore 13.00 alle 14.30, la banda farà tappa nel plesso scolastico E. De Amicis del Comune di Ospedaletti, portando tra i banchi un progetto pensato per avvicinare bambini e ragazzi alla musica d’insieme.

L’incontro ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della banda come realtà associativa capace di unire formazione musicale e crescita personale. Un’occasione per trasmettere il senso di appartenenza a un gruppo, stimolare lo scambio e l’apprendimento condiviso e valorizzare l’educazione musicale attraverso l’esperienza collettiva.

Durante l’attività, gli studenti potranno sperimentare direttamente gli strumenti musicali tipici dell’organico bandistico, imparando a riconoscerli e a distinguerne le diverse famiglie. Un primo approccio pratico che consente di entrare in contatto con il mondo della musica in modo coinvolgente e concreto.

Non mancano i benefici educativi: la musica d’insieme rappresenta infatti una vera e propria metafora di inclusione, capace di insegnare l’ascolto reciproco, la responsabilità e la valorizzazione delle proprie capacità all’interno di un gruppo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno della banda nel promuovere attività sociali e culturali al servizio della comunità, con il sostegno delle istituzioni locali, alle quali va il ringraziamento degli organizzatori per l’opportunità offerta.

Prossimo appuntamento aperto al pubblico domenica 17 maggio alle ore 16, nuovamente presso La Piccola, dove la Florelia accompagnerà una rappresentazione teatrale dell’Emporio del Teatro di Sanremo: un evento che si preannuncia come un’ulteriore occasione di incontro tra musica e comunità.