Bordighera, bimbi della 'Rodari' alla scoperta del Museo Bicknell (Foto)

Piccoli esploratori alla scoperta del Museo Bicknell a Bordighera. La magia della storia incanta i bimbi della "Rodari".

I bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia Rodari dell’Istituto Comprensivo di Bordighera si sono, infatti, trasformati in veri e propri investigatori del passato visitando il Museo Bicknell, un’autentica perla del territorio che brilla per il suo fascino senza tempo. "Immerso in un giardino rigoglioso, il museo rappresenta uno scrigno prezioso dove la storia di Bordighera si intreccia con la scienza e l'arte: al suo interno, i piccoli alunni hanno potuto ammirare da vicino esclusive opere botaniche, reperti archeologici legati alle incisioni rupestri del Monte Bego e raffinati dipinti che celebrano la bellezza della nostra Riviera" - fanno sapere dalla scuola - "La mattinata è iniziata con la visione di un emozionante filmato che ha ricostruito l’avventurosa vita di Clarence Bicknell, permettendo ai bambini di comprendere lo spirito visionario del fondatore, per poi spostarsi all'aria aperta per il momento più dinamico della giornata. Sotto la guida dei dottor Elena Riscosso e Giovanni Russo, il giardino del museo si è trasformato nel tabellone di un vivace gioco dell’oca, una sfida avvincente dove i bambini hanno dovuto sfoderare con orgoglio sia le proprie conoscenze pregresse sia le nozioni appena apprese durante la visita per poter avanzare verso la vittoria".

"Tra sorrisi e momenti di grande curiosità, i piccoli alunni sono rimasti piacevolmente colpiti dall'esperienza e, con il cuore pieno di entusiasmo, hanno voluto lanciare un appello a tutti i cittadini di Bordighera: non perdetevi questa straordinaria opportunità di scoprire un tesoro che abbiamo proprio sotto casa!" - sottolinea l'istituto scolastico, guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Montemarani, che si conferma una realtà attenta alle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità.

Proprio per dare seguito a questa missione educativa, la scuola ha formalizzato una convenzione, deliberata dal Consiglio di Istituto, con il museo del territorio. "Questo accordo nasce con il preciso obiettivo di valorizzare le risorse locali e, contemporaneamente, offrire agli alunni l'opportunità irrinunciabile di sviluppare competenze specifiche nell'ambito scientifico attraverso l'esperienza diretta e il contatto con gli esperti" - svela la scuola.