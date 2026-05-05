Cinema e immagini per la scuola, formazione CiPS all’Istituto Comprensivo Bordighera

E' iniziata la formazione CiPS all’Istituto Comprensivo Bordighera. Ha preso, infatti, ufficialmente il via una delle tre giornate di formazione dedicate al progetto CiPS Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

"L’iniziativa rappresenta un’importante occasione educativa per avvicinare gli studenti al linguaggio cinematografico e audiovisivo, riconosciuto sempre più come strumento didattico trasversale e innovativo" - fanno sapere dall'Istituto Comprensivo Bordighera - "Il percorso è realizzato in rete con una scuola di Siena, a testimonianza del valore della condivisione di buone pratiche tra istituti di diverse realtà territoriali. Protagonisti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, coinvolti in attività formative pensate per stimolare la loro capacità di lettura critica delle immagini e per sviluppare competenze legate alla grammatica del linguaggio audiovisivo. A guidare il percorso formativo è la professoressa Paola Dei, al suo fianco, il prezioso supporto di Graziella Arazzi dell’USR Liguria".

"Il progetto CiPS, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a introdurre in modo strutturato il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo nelle scuole italiane, fornendo agli studenti strumenti di analisi e comprensione fondamentali per orientarsi nel panorama comunicativo contemporaneo" - sottolineano dall’Istituto Comprensivo Bordighera - "Si inserisce in maniera coerente e significativa nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bordighera, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi educativi legati allo sviluppo delle competenze chiave europee, alla promozione di metodologie didattiche innovative e inclusive e al rafforzamento della cittadinanza attiva, attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico come strumento privilegiato di espressione, riflessione critica e partecipazione consapevole degli studenti".

"Iniziative come questa – sottolinea il dirigente scolastico Tiziana Montemarani – rappresentano un’opportunità concreta per accompagnare gli studenti in un percorso di crescita che li aiuti a scoprire le proprie attitudini e a orientarsi con maggiore consapevolezza nelle future scelte personali e formative".