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Scuola | 10 maggio 2026, 08:12

Didattica esperienziale integrata, l'istituto tecnico turistico di Sanremo al 'Sailor 2026' (Foto)

Per un gruppo di studentesse delle classi quarte turismo una rotta tra merito, mare e lavoro

Didattica esperienziale integrata, l'istituto tecnico turistico di Sanremo al 'Sailor 2026' (Foto)

L'istituto tecnico turistico di Sanremo al 'Sailor 2026'. Per un gruppo di studentesse delle classi quarte turismo una rotta tra merito, mare e lavoro.

Il progetto Sailor è uno straordinario esempio di didattica esperienziale integrata: un “ponte” tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro. Grazie a Regione Liguria,Usr Liguria, Accademia Italiana Marina Mercantile, Lega Navale Italiana, Rimorchiatori Mediterranei, Guardia Costiera, Costa crociere e MSC crociere, UniGE e Stella Maris, esso nasce per valorizzare l’impegno e il talento degli studenti, e coinvolge tutte le classi quarte dei percorsi di studio legati al settore marittimo, alberghiero e turistico offrendo un’esperienza formativa unica, per quattro giorni a bordo della motonave Rhapsody-GNV tra Genova e Olbia.

Questo progetto non è soltanto un premio al merito ma un vero e proprio stage formativo immersivo, dedicato a chi ha dimostrato impegno e voglia di crescere. In un contesto privilegiato, infatti, gli studenti coinvolti possono affinare le loro competenze e scoprire nuove prospettive professionali.

"Si tratta di un progetto unico nello scenario del mondo marittimo, che coniuga esperienze di formazione scuola-lavoro e orientamento formativo" - riferisce la professoressa Fulvia Russo che segue le studentesse del Ruffini-Aicardi in questa iniziativa - "A bordo, gli studenti, con la metodologia 'learning by doing', partecipano a workshop e attività di orientamento per conoscere le professioni legate al mondo del mare, nello specifico del nostro corso di studi al settore del turismo marittimo; ogni laboratorio è pensato per simulare situazioni reali di lavoro e le attività proposte favoriscono lo sviluppo di competenze che saranno certificate al termine dell’esperienza".

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