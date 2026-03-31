Fondi Casinò, Ospedaletti riapre il tema del riparto: applauso dei sindaci a Villa Nobel. Scajola: "Il tema non ci divida"

Il tema del riparto dei fondi del Casinò torna al centro del confronto istituzionale. È accaduto all’apertura dell’Assemblea dei sindaci, riunita a Villa Nobel, dove il presidente della Provincia Claudio Scajola ha dato lettura di un’istanza presentata dal sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti.

Un passaggio che, pur non essendo formalmente inserito tra i punti all’ordine del giorno, ha subito catturato l’attenzione dei primi cittadini presenti, riaprendo un tema che da tempo attraversa il dibattito tra i Comuni del territorio.

L’istanza di Ospedaletti. Al centro della richiesta avanzata dal Comune di Ospedaletti c’è la questione della distribuzione delle risorse legate al Casinò di Sanremo, con l’obiettivo di avviare una riflessione condivisa sul criterio di riparto tra i diversi enti locali. Un tema che tocca direttamente gli equilibri territoriali e che, negli anni, è stato più volte oggetto di confronto politico e istituzionale.

L’applauso in sala. Al termine della lettura dell’istanza, dall’aula è arrivato un applauso da parte dei sindaci presenti. Un segnale politico non scontato, che testimonia come la questione trovi attenzione e, almeno in questa fase, una certa condivisione tra i rappresentanti dei Comuni.

L’intervento di Scajola: “Tema da affrontare senza divisioni”. Dopo la lettura dell’istanza, il presidente della Provincia ha chiarito subito l’impostazione dei lavori, rinviando la discussione a un momento successivo ma aprendo alla possibilità di un confronto strutturato.

“Non possiamo affrontare oggi questo tema – ha spiegato –. Ritengo che possa essere approfondito dall’assemblea, anche su proposta del sindaco Cimiotti, se condivisa da tutti”.

Scajola ha inoltre richiamato la necessità di partire da basi normative e amministrative precise: “Dovremo esaminare l’atto costitutivo della società Casinò, i verbali del Consiglio comunale dell’11 ottobre 2012 e il decreto istitutivo della concessione del Casinò di Sanremo”. Un passaggio accompagnato da un invito chiaro ai sindaci presenti: “Su questo tema dobbiamo evitare divisioni e ragionare con equilibrio e professionalità”.

Verso una soluzione condivisa. Il presidente ha poi lasciato intendere la volontà di avviare un confronto anche informale tra i primi cittadini, coinvolgendo in particolare il Comune di Sanremo e quello di Ospedaletti. “Se l’assemblea è d’accordo, insieme al sindaco di Sanremo e al sindaco di Ospedaletti possiamo iniziare a confrontarci e trovare una proposta condivisa”, ha aggiunto, ipotizzando già nelle prossime ore un primo momento di dialogo.

La trattazione del punto è stata quindi rinviata: “Chiudiamo così oggi questa pratica”, ha concluso Scajola.