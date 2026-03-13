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Eventi | 13 marzo 2026, 15:46

Promozione del territorio, delle tradizioni e delle eccellenze: a Camporosso va in scena “Arte e Gusto” (Foto)

Una manifestazione di natura espositiva e culturale incentrata sui temi dell’arte, dell’artigianato della cultura e delle colture

Promozione del territorio, delle tradizioni e delle eccellenze: a Camporosso va in scena “Arte e Gusto” (Foto)

Arte, artigianato, tradizioni ed eccellenze a Camporosso. Sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 10 alle 20 presso il Centro Polivalente G. Falcone andrà in scena “Arte e Gusto”.

Una manifestazione di natura espositiva e culturale incentrata sui temi dell’arte, dell’artigianato della cultura e delle colture volta alla promozione del territorio, delle sue tradizioni ed eccellenze.

L'evento, proposto da CNA Imperia e patrocinato dal comune di Camporosso, è a ingresso libero.

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Elisa Colli

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