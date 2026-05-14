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Attualità | 14 maggio 2026, 09:06

Ventimiglia, disservizi nelle pensioni complementari francesi. Albanese: "Il Fai resta al fianco dei frontalieri"

"​Si riscontrano gravi disagi per i beneficiari di Agirc-Arrco. ​Invitiamo i pensionati a monitorare la propria situazione e a farsi assistere da familiari o dai nostri uffici territoriali"

Ventimiglia, disservizi nelle pensioni complementari francesi. Albanese: &quot;Il Fai resta al fianco dei frontalieri&quot;

Disservizi nelle pensioni complementari francesi (AGIRC-ARRCO). Lo segnala il Fai frontalieri di Ventimiglia.

"​Si riscontrano con frequenza sempre maggiore gravi disagi per i beneficiari di pensioni complementari erogate dagli enti francesi (Agirc-Arrco). Nonostante gli uffici d'Oltralpe provvedano regolarmente all'invio della modulistica per il certificato di esistenza in vita, moltissimi pensionati lamentano la mancata ricezione della documentazione cartacea" - fa sapere Maria Albanese del Fai frontalieri Ventimiglia - "​Resta ancora da chiarire la natura di tale disservizio postale, che rischia di causare la sospensione ingiustificata delle prestazioni pensionistiche".

"Siamo consapevoli che le alternative digitali e le App dedicate risultino spesso di difficile gestione per molti utenti; la tecnologia dovrebbe semplificare la vita, non diventare un ostacolo insormontabile per chi ha diritto alla propria pensione" - afferma - "Si tratta di un problema burocratico pensionistico. ​Invitiamo, perciò, tutti i pensionati coinvolti a monitorare attentamente la propria situazione e, dove possibile, a farsi assistere da familiari o dai nostri uffici territoriali. La nostra associazione resta al fianco dei frontalieri per supportarli in questa complessa gestione burocratica".

Elisa Colli

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