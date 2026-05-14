Triora rilancia il territorio con il PNRR Borghi: servizi, cultura e accoglienza al centro dell’incontro

Il Comune di Triora si prepara a ospitare “PNRR Borghi – Un percorso tra opportunità e sviluppo”, incontro pubblico in programma domani alle 9.30 presso il Museo Civico di Triora. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto sui progetti legati al PNRR Borghi, con particolare attenzione ai temi della valorizzazione territoriale, dei servizi di prossimità e dello sviluppo socio-sanitario e culturale dell’Alta Valle Argentina.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali del Sindaco e delle autorità, seguiti da una serie di interventi dedicati alle iniziative strategiche per il territorio. Al centro del dibattito ci sarà la Foresteria civica, presentata come nuova infrastruttura di accoglienza per la rigenerazione del borgo. Uno spazio pensato per ospitare persone, professionalità e progettualità temporanee capaci di contribuire allo sviluppo locale. Particolare attenzione sarà riservata anche al nuovo sportello socio-sanitario, nato con l’obiettivo di garantire il mantenimento e il rafforzamento dei servizi di medicina di prossimità per i residenti dell’Alta Valle Argentina.

Nel corso della mattinata verrà inoltre presentato il Centro Documentale sulla Stregoneria, momento che si concluderà con un brindisi e un pranzo a buffet aperto ai partecipanti. Il programma pomeridiano sarà invece dedicato alla cultura e alla creatività, con i “Dialoghi di residenze d’artista” insieme a Stefania Loreto ed Erik Segantini, seguiti dalla presentazione del calendario eventi 2026. “L’incontro rappresenta un momento di confronto e presentazione dei progetti legati al PNRR Borghi”, sottolinea l’amministrazione comunale, evidenziando il valore strategico di un percorso che punta a coniugare servizi, cultura e accoglienza per il futuro del borgo.

L’evento è finanziato con fondi PNRR M1C3 – Misura 2, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, nell’ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale promosso dal Comune di Triora.