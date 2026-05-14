Ospedaletti, via libera ai lavori al circolo tennis: nuove ringhiere, scala adeguata e accesso al campo

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria proposto dalla Società Sportiva Dilettantistica Tennis Sanremo S.r.l., concessionaria del complesso sportivo per il gioco del tennis situato in corso Regina Margherita. Il via libera è arrivato ad aprile e l’amministrazione ha autorizzato l’esecuzione di una serie di interventi destinati a migliorare sicurezza e funzionalità dell’impianto.

Il progetto, redatto dalla geometra Valeria Cannazzaro e presentato ufficialmente lo scorso 10 aprile, comprende:

la sostituzione integrale delle ringhiere esistenti ;

; l’integrazione con reti di protezione ;

; la sostituzione del grigliato metallico di calpestio ;

; l’adeguamento della scala esistente ;

; la realizzazione di un nuovo accesso al campo da tennis.

L’intervento ha ottenuto anche la valutazione favorevole del responsabile del Servizio Lavori Pubblici, l’architetto Massimo Salsi, per gli aspetti tecnici di competenza. Nella delibera si evidenzia come le opere siano state considerate compatibili con la struttura e utili per migliorare l’utilizzo dell’impianto sportivo. L’amministrazione ha inoltre specificato che tutti i lavori saranno eseguiti a totale carico della società concessionaria, senza oneri per il Comune.

Il rapporto tra il Comune e la società che gestisce il circolo tennis era stato oggetto, negli ultimi anni, di una revisione contrattuale legata ad alcune contestazioni e alla successiva esclusione dalla concessione del locale bar. In seguito a quell’accordo era stato concesso un ulteriore termine per completare gli interventi previsti originariamente nel capitolato.