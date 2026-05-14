Ventimiglia, stretta sui rifiuti: oltre 100 multe e telecamere IA contro gli abbandoni abusivi

Prosegue senza sosta la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti a Ventimiglia. Dopo l’inaugurazione della nuova centrale operativa, l’attività del Nucleo Ambiente della Polizia Locale è stata ulteriormente intensificata grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino e all’impiego di telecamere dotate di intelligenza artificiale, capaci di segnalare automaticamente episodi sospetti agli operatori.

Negli ultimi mesi sono state elevate oltre 100 sanzioni, per un importo complessivo di circa 65mila euro. Contestualmente sono stati disposti 33 fermi amministrativi di veicoli per 30 giorni, con ritiro della carta di circolazione e annotazione del chilometraggio, oltre a due notizie di reato contro ignoti, attualmente al vaglio degli investigatori.

Particolarmente grave la situazione registrata negli ultimi giorni in località Grimaldi, nei pressi dello svincolo verso la frazione, dove sono state comminate sanzioni per complessivi 6mila euro. Nel dettaglio, la Polizia Locale ha elevato due verbali da 2mila euro per abbandono di rifiuti ingombranti, accompagnati dal fermo dei mezzi utilizzati, e due verbali da mille euro per abbandono di rifiuti non ingombranti. Uno dei provvedimenti è stato eseguito con il supporto del Comando di Polizia Locale di Milano, poiché il trasgressore risulta residente nel capoluogo lombardo.

Tra i materiali abbandonati e successivamente rimossi da Teknoservice figurano tapparelle, mobili, tavoli, porte, elettrodomestici come frigoriferi, forni e televisori, oltre a residui di materiale edile. Nella giornata di ieri si è inoltre svolto un vertice operativo alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, del Comando di Polizia Locale e dell’Ufficio Igiene Ambientale. Durante l’incontro è stato deciso un ulteriore potenziamento del Nucleo Ambiente attraverso nuove assunzioni previste dal concorso pubblico in corso. Le nuove unità opereranno anche in abiti civili, affiancando la ditta incaricata dell’igiene urbana soprattutto nelle aree prive di telecamere. I controlli saranno concentrati nei vicoli di Ventimiglia Alta, del Borgo e nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

L’attività riguarderà anche il rispetto del regolamento per il benessere animale, con particolare attenzione al mancato recupero delle deiezioni canine e al risciacquo delle aree interessate.

“Abbiamo installato nuovi cestini, incrementato i punti di conferimento e implementato la distribuzione dei sacchetti per le deiezioni canine”, dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore all’Igiene Urbana Domenico Calimera. “Continueremo ad essere inflessibili nei controlli. Non è più tollerabile che pochi incivili compromettano il decoro e la pulizia della città. Stiamo investendo risorse importanti sulla videosorveglianza, sulla Polizia Locale e sui servizi ambientali proprio per garantire maggiore vivibilità e rispetto delle regole”.

“La repressione sarà totale e costante: chi pensa di poter trasformare la città in una discarica, anche arrivando dai comuni limitrofi, deve sapere che verrà individuato e sanzionato”, concludono gli amministratori.