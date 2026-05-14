Ventimiglia, tentato furto nella notte al pastificio Pasta Fresca Morena: fermato il responsabile (Foto)

Tentano di rubare al pastificio Pasta Fresca Morena. E' successo nella notte a Ventimiglia. Momenti di tensione presso lo storico laboratorio artigianale della città di confine, dove, intorno alle 2.18, ignoti hanno tentato di introdursi all’interno dell’attività passando dal retro della struttura.

Secondo una prima ricostruzione, il malvivente sarebbe entrato nel cortile privato forzando un accesso e danneggiando due zanzariere, una porta e un vetro con una spranga di ferro per cercare di introdursi nel laboratorio. Il tentativo, però, non è andato a segno grazie al tempestivo intervento del sistema di allarme collegato all’istituto di vigilanza “La Vigile”.

Scattato immediatamente l’allarme, una guardia giurata si è recata sul posto in pochi minuti insieme ai carabinieri, intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e avviare le ricerche del responsabile. Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e fermare il responsabile in breve tempo, evitando conseguenze peggiori e garantendo la sicurezza della zona.

Restano i danni provocati al retro dell’attività ma fortunatamente il tentativo di furto non si è concluso con l’ingresso nei locali del pastificio. Il titolare cav. Ramon Bruno desidera ringraziare le forze dell'ordine per il tempestivo intervento: in venti minuti l’individuo è stato fermato e portato in caserma.