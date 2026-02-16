Sanremo, l’associazione “La Città invisibile” inaugura la nuova sede con la mostra “Heart of Gaza” (Foto)

Nel panorama delle associazioni culturali sanremesi nasce una nuova realtà con una sede stabile in città. L’associazione “La Città invisibile” inaugurerà mercoledì 18 febbraio alle ore 16 la propria sede in via Pietro Agosti 21, aprendo ufficialmente le porte con il primo evento offerto alla cittadinanza: l’esposizione della mostra itinerante “Heart of Gaza”.

L’associazione raccoglie l’esperienza dei volontari che negli anni si sono occupati della biblioteca Adler, promuovendo anche un premio annuale dedicato a chi si è distinto in ambito sociale, nel solco dell’esempio di Enrico Adler. Tra le iniziative già realizzate figura anche la mostra “Sessantotto e dintorni”, organizzata nel 2018 per recuperare la memoria di quanto accaduto nel 1968 e negli anni immediatamente successivi a Sanremo, un progetto che aveva registrato un significativo riscontro di pubblico.

Con la costituzione dell’associazione culturale “La Città invisibile”, i volontari hanno ora trovato uno spazio fisico in città, pensato come luogo di confronto, memoria e iniziative aperte alla collettività.

La scelta di inaugurare la sede con “Heart of Gaza” non è casuale. La mostra, composta da disegni realizzati da bambini di Gaza e accompagnata da fotografie e pannelli informativi predisposti dall’associazione, propone un percorso che ripercorre la storia della Palestina dalla creazione dello Stato di Israele fino a oggi. Al centro ci sono gli sguardi e le espressioni artistiche dei più piccoli, strumenti attraverso cui raccontare esperienze di vita segnate dal conflitto.

L’esposizione resterà visitabile fino al 28 febbraio, con orario dalle 16 alle 20. Nel corso dell’inaugurazione interverrà Susanna Bernoldi di AIFO, da anni impegnata in attività periodiche in Palestina e profonda conoscitrice della situazione attuale e delle condizioni in cui vive la popolazione.

Ad accompagnare il pomeriggio inaugurale ci sarà anche un momento musicale con l’esibizione della Berben Band duo, composta da Massimo Rebaudo e Mauro Crespi, e del Trio Zanellato.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Il calendario della nuova sede proseguirà poi il 27 febbraio con il concerto del cantautore Alessio Lega, sempre negli spazi di via Pietro Agosti 21.

Con questa inaugurazione, “La Città invisibile” si propone di diventare un punto di riferimento culturale stabile per Sanremo, un luogo capace di intrecciare memoria storica, attualità e partecipazione civica.