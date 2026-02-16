A Sanremo nasce “Photoverso”: il nuovo spazio dedicato alla cultura dell’immagine contemporanea

La fotografia come linguaggio in continua evoluzione, capace di attraversare tempi, spazi e tecnologie. Con questo spirito l’associazione Spazivisivi presenta ‘Photoverso’, un progetto culturale che ambisce a diventare un punto di riferimento per la cultura visuale nel Ponente Ligure. L’appuntamento inaugurale si terrà a Sanremo, nella storica cornice della Federazione Operaia di Via Corradi 47, questa sera alle ore 21.00. Un incontro che segna la nascita di un ‘ecosistema’ dedicato non solo a chi scatta, ma a chiunque voglia approfondire il senso profondo dell’immagine contemporanea.

I protagonisti della serata:

Per questo debutto, Spazivisivi ha scelto il tema che qui a Sanremo è di casa tutto l’anno, lo spettacolo, da qui il titolo della serata ‘L’ATTIMO IN SCENA’, riunendo quattro sguardi d’eccezione, autori capaci di interpretare il ‘Photoverso’ attraverso stili e percorsi profondamente diversi:



• Raffaella Sottile

• Umberto Germinale

• Mauro Vigorosi

• Gianni Bellanca

L’incontro non sarà una semplice esposizione, ma un momento di dialogo aperto. L’associazione Spazivisivi punta a creare un ponte tra la tradizione fotografica e le nuove frontiere del visivo. "Con Photoverso vogliamo creare uno spazio di confronto autentico – dichiarano gli organizzatori -. In un mondo saturato da immagini effimere, vogliamo tornare a chiederci cosa resti di uno scatto e quale direzione stia prendendo la nostra capacità di guardare. Farlo con autori di questo calibro, a Sanremo, è per noi il miglior inizio possibile”.

Dettagli dell'evento:

• Titolo: Photoverso - Primo Incontro

• Organizzazione: Associazione Spazivisivi

• Luogo: Federazione Operaia, Via Corradi 47, Sanremo

• Orario: Lunedì 16/02/2026 Ore 21:00

• Ingresso: Libero

L'invito è esteso a fotografi, professionisti della comunicazione, studenti e a tutti i cittadini curiosi di scoprire come la fotografia stia ridisegnando il nostro modo di percepire la realtà.



