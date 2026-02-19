Ventimiglia, il Porto Cala del Forte guarda al futuro con solidarietà e sviluppo al centro della serata Lions

Una serata in cui la visione del futuro di Ventimiglia si è intrecciata con un forte spirito di solidarietà. Mercoledì 18 febbraio, nella suggestiva cornice del porto Cala del Forte, il Lions Club Ufficiali d’Italia ha organizzato al Bistrot Baia del Forte l’incontro “Presente e futuro del porto di Ventimiglia”, un appuntamento pensato per approfondire il ruolo dell’approdo e il suo impatto sul territorio del Ponente ligure.

Al centro del dibattito, lo sviluppo del porto e le prospettive di crescita della città. Il CEO di Cala del Forte, Marco Cornacchia, insieme alla responsabile commerciale Anita Amalberti, ha illustrato le caratteristiche tecniche e le eccellenze che rendono lo scalo ventimigliese un punto di riferimento della nautica mediterranea. I due dirigenti hanno tracciato anche le linee dei progetti futuri, sottolineando come il porto continui a generare ricadute economiche e sociali positive per l’intero comprensorio. A confermare la sinergia tra infrastruttura e territorio è intervenuta l’assessore al Turismo, Serena Calcopietro, che ha presentato le iniziative in corso per rafforzare l’attrattività turistica e culturale della città, sempre più orientata verso una dimensione internazionale.

Il cuore della serata è stato però dedicato alla solidarietà. Il Presidente del Club Ufficiali d’Italia ha annunciato che l’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al progetto “Vento di Ponente – Cambio di rotta”, realizzato in collaborazione con la ASL 1 Liguria e rivolto al supporto delle persone affette da disagio mentale. Particolarmente toccante la metafora utilizzata dal Presidente Costantino Dinielli per descrivere l’iniziativa, paragonando il percorso dei pazienti a una navigazione in mare agitato alla ricerca di un porto sicuro.

La riuscita dell’incontro è stata resa possibile grazie all’impegno di Enrica Mondino, Presidente del Comitato Service del club, alla quale sono stati rivolti i ringraziamenti ufficiali. Numerose le autorità lionistiche e le realtà associative presenti: tra queste Erika Demaria, Presidente di Zona 4b Lions; Vincenzo Palmero, Presidente della Croce Rossa di Bordighera; Cristina Silvestri, Presidente del LC Ventimiglia; Axl Ferrandini, Presidente del LC Bordighera Otto Luoghi; e Leo Buttitta, Presidente del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli.