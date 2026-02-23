Sanremo, musica solidale al Mercato annonario: “Canta per un Pet” a sostegno degli animali in rifugio

A Sanremo la musica diventa solidarietà. Il Mercato annonario di Sanremo ospiterà infatti un’iniziativa benefica promossa dal rifugio locale dell’ENPA in collaborazione con Exclusion Pet Food, sfruttando l’afflusso di visitatori in città durante i giorni del Festival della canzone italiana.

L’evento, intitolato “Canta per un Pet”, si svolgerà in tre mattinate — il 24, 26 e 28 febbraio — e trasformerà il mercato in un palcoscenico aperto a tutti. I partecipanti potranno scegliere una canzone e intonarne il ritornello in modalità karaoke: un gesto semplice che si tradurrà in un aiuto concreto per gli animali ospitati nel rifugio.

Per ogni esibizione, infatti, verrà donata una ciotola di cibo destinata a cani e gatti in attesa di adozione. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare il pubblico sul tema del benessere animale e raccogliere scorte alimentari indispensabili per la gestione quotidiana della struttura.