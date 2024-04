A settembre sbarca a Sanremo il grande Padel: un torneo internazionale in Pian di Nave o piazzale Dapporto

Il Padel internazionale sbarcherà a Sanremo. Lo farà con un grande torneo che, per la prima volta approda nella nostra provincia in quella che è la città simbolo e che ospiterà centinaia di grandi campioni provenienti da tutto il mondo.

Al momento l’organizzazione è in fase embrionale ma, se tutto quanto esposto ieri nel corso del tavolo del turismo sarà confermato, il comune matuziano è pronto ad intervenire con un contributo e con gli spazi necessari per garantire qualità e spettacolo in pieno centro.

Due, al momento, le location in lizza: Pian di Nave e piazzale Carlo Dapporto. Nel primo caso si tratta di un luogo simbolo per i concerti, forse non abbastanza accogliente per ospitare le tribune necessarie, anche se suggestivo per la sua posizione. Piazzale Dapporto è decisamente più grande e, oltre al campo vero e proprio, possono trovare spazio tribune decisamente più imponente.

Nel secondo caso, però, la città verrebbe a perdere un po’ di parcheggi, sempre importanti in chiave turistica. Quando dovrebbe svolgersi il torneo? Nel mese di settembre e non è ancora chiaro se si disputerà all’aperto o al coperto. Nel secondo caso potrebbe essere allestita una tensostruttura apposita.

Il progetto è stato esposto ieri mattina, nel corso del ‘Tavolo del Turismo’ ed è stato accolto con grande favore, sia dalle categorie del commercio e degli albergatori, oltre che dall’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. Come per altre manifestazioni si tratterebbe di una settimana importante in un mese ancora ‘caldo’ sia sul piano meteorologico che di presenze. Un modo, comunque, per garantire agli alberghi ulteriori ospiti che potrebbero portare il ‘sold out’.