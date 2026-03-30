Florelia Folk Ospedaletti debutta a Sanremo in Fiore 2026 celebrando 70 anni tra musica e tradizione

La Florelia Banda Folk di Ospedaletti sorprende il pubblico con la sua presenza a Sanremo in Fiore 2026, segnando un momento importante nella storia del gruppo. La nuova Florelia ha fatto il suo esordio ufficiale alle parate delle bande e dei gruppi folkloristici e al tradizionale corso fiorito, evento che ogni anno richiama grande partecipazione e consenso. In questa occasione, la banda ha accompagnato con entusiasmo il carro dedicato alla cittadina delle rose, celebrando al contempo un traguardo significativo: il 70° anniversario dalla sua fondazione.

A catturare l’attenzione del pubblico sono state le nuove divise, impreziosite da particolari di rose rosse e bianche, e gli strumenti decorati con grandi rose rosse e altri fiori, simbolo distintivo dell’identità del gruppo. Il tutto accompagnato da un repertorio musicale brioso e ritmico, ispirato agli anni ’70 e alla musica latino-americana, sapientemente riarrangiato dal direttore musicale M° Simone Giacon. Nel programma musicale non sono mancate le celebri sigle di Canzonissima, trasmissione assegnata al Comune di Ospedaletti, che hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente Amelia Tosca Cimiotti, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante debutto. Un plauso particolare ai musicisti e agli accompagnatori Pierangelo Borfiga, Michele Zuliani ed Ezio Cimiotti per l’assistenza, a Giuliana Maiano per l’allestimento floreale del piccolo carro di supporto, e a Massimo Salaris per l’animazione con il suo costume. Un ringraziamento speciale è anche andato alle ragazze della Ginnastica ritmica Riviera dei Fiori, al pubblico caloroso che ha applaudito il passaggio della banda e ai Comuni di Ospedaletti e Sanremo per il supporto.

La partecipazione della Florelia si conferma così un esordio di successo, capace di unire tradizione, innovazione e spirito di festa in uno degli eventi più attesi della Riviera.