Bordighera invasa dai bassotti: oltre 60 “salsicciotti” protagonisti della Sausage Walk sul lungomare (Foto)

Se ieri vi è capitato di passeggiare sul lungomare di Bordighera e di imbattervi in un allegro serpentone di zampe corte, orecchie lunghe e code scodinzolanti… niente paura: non era un miraggio. Era la “bassissima” Sausage Walk, una passeggiata dedicata ai bassotti che ha trasformato, per un giorno, la città in una vera passerella a misura di “salsicciotto”. L’evento, inizialmente previsto a Sanremo, è stato spostato all’ultimo momento a Bordighera a causa dei carri fioriti, ma il cambio di location non ha minimamente scalfito l’entusiasmo. Anzi, la cittadina ha accolto con calore oltre sessanta bassotti e i loro proprietari, regalando una domenica fuori dal comune fatta di sorrisi, incontri e tantissimi scatti fotografici.

Protagonista della giornata il gruppo dei bassotti di Sanremo e dintorni, nato sui social con l’obiettivo di unire appassionati della razza, condividere consigli e organizzare eventi. La Sausage Walk si è svolta in contemporanea in numerose città italiane, diventando così una vera celebrazione nazionale di una delle razze canine più amate e riconoscibili. Tra papillon colorati, pettorine coordinate e outfit decisamente creativi, la passeggiata si è trasformata anche in una simpatica sfilata. Un momento leggero ma significativo, che ha dimostrato come anche un’iniziativa semplice possa avere un forte impatto sul territorio e sulle persone.

Non è mancato anche un gesto di solidarietà: durante la giornata è stato dato un piccolo contributo a un’associazione dedicata ai bassotti, a sostegno di chi si prende cura degli amici a quattro zampe più bisognosi. In un periodo in cui si cercano grandi eventi per animare le città, iniziative come questa ricordano che bastano un’idea originale, una community affiatata e tanto amore per gli animali per creare qualcosa di speciale. La giornata si è conclusa tra chiacchiere, nuove amicizie e la promessa di rivedersi presto, magari tornando a “invadere” anche Sanremo con il simpaticissimo gruppo di bassotti.