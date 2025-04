Pasqua solidale, Ventimiglia aiuta le famiglie in difficoltà: raccolta di generi alimentari a Latte (Foto)

Tanti cittadini e amministratori, giovedì scorso, si sono recati presso il supermercato Conad di Latte, frazione di Ventimiglia, e hanno aderito all'iniziativa proposta dalla Croce Verde Intemelia in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di Ventimiglia.

Soddisfatti per la riuscita sia la Croce Verde Intemelia sia l’assessore ai Servizi Sociali Milena Raco. "E' stata una grande giornata solidale" - commenta Patrizia Bottiglieri, volontaria della Croce Verde Intemelia - "La Croce Verde Intemelia è sempre vicina a chi ha bisogno. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno ritagliato un po' del loro tempo per aderire all’iniziativa. Ringraziamo, inoltre, la Protezione civile di Ventimiglia che ha portato il pane alla Caritas e ha contribuito alla giornata solidale per le famiglie bisognose".