Ceriana: sabato scorso la cena di beneficenza nei locali di 'sottopiazza', raccolti 2.500 euro per i bambini della Guinea (Foto)

Nuovo appuntamento con l’enogastronomia, legato a doppia mandata con la beneficenza, sabato scorso a Ceriana. Nei locali di ‘sottopiazza’, sabato scorso si è svolta una nuova cena, a favore della scolarizzazione dei bambini dell’orfanotrofio ‘Kiridia’ di Matoto Conakry, in Guinea.

Hanno partecipato alla cena circa 100 persone, tra le quali il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il presidente del Rotary Club Viglietti, i rappresentanti dell’Assefa e Dario Daniele che, nel pomeriggio ha presentato il suo nuovo libro. Paella e gamberoni le specialità della serata, con l’incasso totale che è stato di 3.850 euro e, tolte le spese, saranno portati direttamente in Guinea 2.550 euro.

La serata ha visto i cerianaschi esibirsi per i partecipanti con il ‘Miserere’ di Santa Caterina, all’inizio della Settimana Santa, in modo da far ascoltare una delle tradizioni più importanti del piccolo centro della Valle Armea. Come detto, nel pomeriggio e durante la cena il professor Dario Daniele ha presentato il suo ultimo libro ‘Athos’, donando l’incasso scaturito dalla vendita delle copie, per un totale di 145 euro.