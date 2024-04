Elezioni, ecco la squadra di ‘Idea Sanremo’ a sostegno del candidato sindaco Alessandro Mager

Alessandro Mager cala il poker e presenta la quarta lista a suo sostegno in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Nel point di via Roma 138 è stata svelata la rosa della lista civica ‘Idea Sanremo’ che correrà al fianco di Mager insieme a ‘Idea’, ‘Sanremo al Centro’ e ‘Forum’.

“Ci presentiamo attorno a un tavolo dove lavoriamo e nascono le idee - ha detto in apertura Adriano Battistotti, ‘testimonial’ della lista anche se non candidato - le liste sono fatte di uomini e donne, la città di Sanremo è di una grandezza tale che consente a tutti di sapere di chi stiamo parlando e con chi stiamo parlando. Le persone che sono candidate con ‘Idea Sanremo’ rappresentano tutte qualcosa”.

“Sanremo è una città attrattiva, probabilmente la prima in Liguria per la sua capacità turistica - ha aggiunto Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici uscente e capolista di ‘Idea Sanremo’ - le idee di alcuni uomini importanti come Angelo Nicola Amato e Angelo Nizza che inventarono il Festival della Canzone Italiana, come l’on. Emilio Revelli che ci diede la possibilità di avere l’Aurelia Bis, l’on. Gianni Cozzi per i porti, il sen. Gabriele Cascino per la pista ciclabile. Queste idee vogliamo farle nostre e con la prossima amministrazione di Alessandro Mager vogliamo che le sue idee portino a una svolta, un miglioramento, una crescita e uno sviluppo della città. La mia è stata la valutazione di una persona che conosce bene Alessandro, l’eccellente avvocato penalista ha qualità simili con quelle del sindaco, con l’amministratore capace. Quando si studia la strategia di un processo e siedono fare delle scelte serve quel giusto equilibrio tra coraggio e prudenza con capacità che sono le stesse della pubblica amministrazione. Quando l’interesse pubblico e provato si incontrano allora si è fatto il bene per la città, abbiamo visto molti progetti e questo è un modo di ragionare proiettato verso il futuro”.

Donzella ha poi elencato una serie di opere portare avanti dall’amministrazione comunale, per poi concludere: “Molto è stato fatto, si poteva fare di più, c’è stata qualche manchevolezza sulla manutenzione, i grandi fondi vanno dedicati alle grandi opere, le risorse proprie alla manutenzione. Con Alessandro Mager otterremo anche questi risultati”.

“L’uscente amministrazione si è dedicata a rivoluzionare il volto della città - ha concluso il candidato sindaco Alessandro Mager, prima di elencare i nomi dei candidati della lista ‘Idea Sanremo’ - questa lista è composta da persone trasversali ed eterogenee, sono persone che conosco e nutrono la mia stima”.

Oltre al simbolo (già noto), questa mattina sono stati annunciati anche i nomi che correranno per ‘Idea’: Massimo Donzella (61 anni, avvocato. Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici), Umberto Bellini detto Titti (70 anni, pensionato, già bancario, consigliere comunale uscente), Giovanni Bestagno (24 anni, laureando in medicina, già rappresentante d'Istituto del Liceo Cassini, canottiere), Mirna Biancheri (58 anni, dipendente Asl1, prima 15 anni in sala operatoria, ora a Bussana al Bilancio. Nonna di un nipotino e, tra poco, anche di una nipotina), Ugo Campagna (68 anni, già dipendente Amministrazione Provinciale di Imperia, responsabile e Consulente di Patronato e Segretario Provinciale Pensionati Sindacato UGL), Fulvio Castelluzzo (65 anni, pensionato, già dipendente Asl1), Giulia Catapano (29 anni, istruttrice di nuoto, operatrice turistica, mamma di due bambini), Fabrizia Cernuto (62 anni, figlia di sarti e commercianti confezioni, mamma di Alessandro e Lisa, e vedova), Franco Cicognini (67 anni, pensionato, già dipendente comunale. Due figli e cinque nipotini, vedovo), Maria Luisa D'Agostino (66 anni, pensionata, sposata da 49 anni, un figlio), Marinalva De Jesus Carvalho detta India (56 anni, operaia), Silvia De Nardi in Crotta (61 anni, segretaria di studio medico e madre di due figli), Federica Fava (38 anni, mamma a tempo pieno), Cristiano Galati (48 anni, già imprenditore del settore alimentare, musicista (sound branding)), Michele Gandolfi (61 anni, geometra libero professionista, papà di 3 figli e nonno di uno splendido nipotino), Paolo Gridi (60 anni, traslochi e sgomberi, dirigente di società sportive), Elena Lupi, 51 anni (dipendente ASL1 in ospedale a Sanremo. Cerianasca. Madre di 2 ragazzi), Sergio Maiga (73 anni, sposato, due figli e due nipoti. Architetto ed Urbanista da 45 anni. Presidente AC Ponente Ligure, organizzatore dei Rallyes di Sanremo moderno e storico), Silvia Marcuzzo (61 anni, psicologo-psicoterapeuta in ASL), Paolo Masselli (38 anni, fisioterapista e imprenditore immobiliare, consigliere comunale in carica), Alessandra Pavone (48 anni, avvocato. Consigliere comunale dal 2019), Maria Giovanna Svara (53 anni, avvocato), Fabiana Valenziano (32 anni, redattrice di articoli online e traduttrice), Lorenzo Vigo (67 anni, medico).

“Ci presentiamo alla cittadinanza come un gruppo eterogeneo di 24 uomini e donne determinati a mettere al servizio della comunità le loro diverse sensibilità e competenze - dicono dalla lista 'Idea Sanremo' - con una vasta gamma di esperienze nel commercio, nella sanità, nella pubblica amministrazione, nelle libere professioni e nella comunicazione, i nostri candidati sono uniti da un obiettivo comune: contribuire attivamente alla crescita e al benessere di Sanremo e dei suoi abitanti.cSiamo convinti che la diversità sia una risorsa fondamentale per affrontare le sfide che la nostra città deve affrontare. Attraverso una visione inclusiva e collaborativa, intendiamo promuovere un dialogo aperto e costruttivo per individuare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze di tutti i cittadini. Una delle nostre forze risiede nella coesione della nostra squadra, che si esprime sia nel sostegno al candidato Sindaco Alessandro Mager, sia nella visione condivisa per i prossimi cinque anni di amministrazione. Vogliamo partire dalle solide basi già gettate e lavorare insieme per migliorare ulteriormente la qualità della vita dei sanremesi e di chi abita a Sanremo. La caratteristica distintiva della lista civica Idea Sanremo è la progettazione: siamo fermamente convinti che guardare avanti e immaginare il futuro della nostra città sia fondamentale per garantirne lo sviluppo sostenibile e armonioso. Vogliamo essere i protagonisti del cambiamento, contribuendo a plasmare una Sanremo ancora più vibrante, inclusiva e all'avanguardia. Invitiamo tutti i cittadini di Sanremo a unirsi a noi in questo percorso verso un futuro migliore per la nostra amata città. Siamo pronti a lavorare con dedizione e impegno per realizzare le nostre idee e i nostri progetti, e siamo certi che insieme possiamo costruire una Sanremo ancora più grande e accogliente per tutti”.