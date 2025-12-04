 / Cronaca

Cronaca | 04 dicembre 2025, 18:00

Meteo: allerta gialla valanghe per oggi, giovedì 4, e domani, venerdì 5 dicembre, su Alpi Liguri Sud

Regione Liguria informa che nella serata di oggi e nella giornata di domani è stata emanata da Arpal un’allerta valanghe gialla per il settore Alpi Liguri Sud

L’allerta, che non prevede dettaglio orario, vale per l’intero settore Alpi e Appennino Ligure. Il 'Bollettino Neve e Valanghe' è a cura del Centro Settore Meteomont dei Carabinieri Forestali Liguria e indica che al di sopra dei 1.800 metri la stabilità del manto nevoso è scarsa su alcuni punti di tutte le esposizioni, con possibili valanghe di dimensioni medie. 

Al di sotto dei 1.800 metri, la stabilità è invece discreta su pochi punti, con la possibilità di valanghe di piccole dimensioni. L’allerta è stata emessa in base all’automatismo concordato tra gli enti competenti, tra cui Arpal, sulla base dei livelli di pericolo indicati dal Servizio Meteomont.

