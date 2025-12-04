Pioggia e neve su Ponente ligure e basso Piemonte: 36 ore di precipitazioni, 40 cm a Monesi e 50 a Limone

Circa 36 ore di precipitazioni nell’estremo Ponente ligure e nel basso Piemonte con piogge tra i 15 e i 50 mm sulla nostra provincia mentre la neve ha coperto le montagne più alte dell’imperiese e le località sciistiche più vicine a noi.

La perturbazione che sta colpendo ancora in queste ore il Nord Ovest della penisola proseguirà ancora per qualche ora e le misure, quindi, potranno crescere ancora. Per quanto riguarda la pioggia il picco è stato registrato (ore 8) a Colle d’Oggia con 48 mm, seguito da: Dolcedo, Montalto Carpasio e Borgomaro 41, Airole e Pieve di Teco 40, Pigna 39, Col di Nava 35, Apricale 33, Rocchetta Nervina 30, Pontedassio 29, Triora 28, Ventimiglia, Cipressa e Imperia 26, Sanremo 22, Seborga 20, Dolceacqua 16.

Monesi si è ulteriormente imbiancata con circa 35/40 cm di neve fresca mentre una cinquantina di centimetri sono scesi a Limone Piemonte, Artesina e Prato Nevoso, annunciando quindi un paesaggio decisamente invernale, sia per il ponte dell’Immacolata che per il resto del mese di dicembre, fino a Capodanno.

Tornando alla nostra provincia si sono lievemente innalzati i livelli di fiumi e torrenti ma senza nessun tipo di allarme, visto che rimangono ampiamente sotto i primi livelli (gialli) di guardia. Per quanto riguarda la giornata odierna il cielo rimarrà molto nuvoloso o coperto, con locali schiarite dal pomeriggio-sera e lento esaurimento delle piogge (e nevicate sopra i 1.200 metri) dal primo mattino a partire da Ponente. Venti: al mattino dai quadranti settentrionali moderati o localmente forti su Centro-Ponente, deboli localmente moderati sul Centro-Levante; dal pomeriggio graduale attenuazione della ventilazione con venti deboli ovunque entro sera. Mare mosso in calo durante il giorno.

Domani ancora cielo nuvoloso o coperto mentre, dal pomeriggio, le schiarite tenderanno gradualmente ad ampliarsi a partire dall'Imperiese fino ad avere cielo sereno o poco nuvoloso entro sera. Venti deboli o moderati generalmente settentrionali, con possibili rinforzi pomeridiani sul settore centrale. Mare generalmente mosso. Nel fine settimana prevalenza di schiarite.