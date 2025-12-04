Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco: un pensiero ai lavoratori del Corpo Nazionale e al presidio sul territorio imperiese

Oggi, nella ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il pensiero va a tutte le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle loro famiglie. Una giornata che non è soltanto un momento di celebrazione, ma soprattutto un’occasione per riconoscere e valorizzare un mestiere unico nel suo genere, fatto di sacrificio, coraggio, spirito di abnegazione e, soprattutto, tanto cuore. Un impegno quotidiano spesso svolto lontano dai riflettori e non sempre riconosciuto come meriterebbe. Come ricorda il Segretario Regionale FNS CISL, Gigi Lombardi, essere Vigile del Fuoco significa rispondere a ogni richiesta di aiuto senza esitazioni, affrontare rischi e difficoltà con competenza e determinazione, garantire sicurezza e supporto nei momenti più delicati per la comunità.

Sul territorio della provincia di Imperia, la presenza e l’attività dei Vigili del Fuoco rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza delle persone, delle abitazioni e delle infrastrutture. Un territorio complesso, caratterizzato da aree urbane densamente popolate, zone collinari, infrastrutture costiere, gallerie, attività turistiche e un patrimonio naturalistico che necessita di costante tutela. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia svolge quotidianamente un lavoro silenzioso ma indispensabile. Le sue squadre intervengono su un’ampia gamma di emergenze: incendi boschivi e civili, incidenti stradali, recuperi in ambiente impervio, soccorsi a persone in difficoltà, interventi di protezione civile, eventi meteo estremi. Attività che richiedono formazione continua, organizzazione rigorosa e uno spirito umano straordinario. Accanto al Comando Provinciale, operano due realtà fondamentali per garantire tempestività negli interventi e copertura su tutto il ponente ligure: i distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia.

In questa giornata dedicata a Santa Barbara, il grazie più grande va a tutte le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della provincia di Imperia, dai professionisti del Comando Provinciale ai Vigili dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia. Il loro lavoro quotidiano non solo salva vite, ma contribuisce a costruire una comunità più sicura e più unita. "È compito di tutti – dice Gigi Lombardi, segretario regionale Fns Cisl - istituzioni, organizzazioni sindacali e cittadini, continuare a sostenere questi lavoratori, valorizzandone il ruolo e promuovendo le condizioni necessarie affinché possano svolgere al meglio una professione che è, prima di tutto, una missione".