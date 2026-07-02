Tunnel Tenda, Rixi: "Aperture estese in estate e avanti su seconda galleria, Governo mantiene impegni"

“L’ampliamento delle aperture del Tunnel di Tenda per tutta l’estate è un risultato concreto ottenuto grazie al lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas, insieme alle Regioni Piemonte e Liguria e al confronto costante con la Francia. Abbiamo ascoltato le richieste dei territori, delle imprese e degli operatori turistici e abbiamo lavorato affinché il tunnel fosse il più possibile fruibile nel periodo di maggiore afflusso. Allo stesso tempo proseguiamo lungo il percorso concordato ad Antibes col ministro Tabarot per realizzare la seconda galleria. Dopo anni di rinvii e promesse, questo Governo ha riportato il Tunnel di Tenda al centro dell’agenda infrastrutturale, rispettando gli impegni assunti e trasformandoli, passo dopo passo, in risultati concreti”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.