Mirko Casadei e Popular folk orchestra in concerto a Ventimiglia (Foto)

Mirko Casadei e Popular Folk Orchestra fanno tappa a Ventimiglia. Il concerto, a ingresso libero, per l'Amico Sole Tour 2026 animerà il Belvedere Resentello sabato 4 luglio a partire dalle 21.30.
Un nome che porta con sé quasi un secolo di musica: dal 1928 i Casadei girano le piazze italiane con il liscio, e, oggi, Mirko, figlio del "Re del liscio" Raoul Casadei, lo fa rivivere con un sound nuovo, fresco, contaminato da generazioni diverse. Quest'anno si festeggiano, inoltre, i 50 anni di "Amico Sole", il brano che Raoul portò al successo nel 1976.
Sul palco verranno proposti i grandi classici che hanno fatto ballare l'Italia, come 'Ciao Mare', 'Romagna Mia', 'Simpatia', insieme alla musica più amata da cantare e ballare.