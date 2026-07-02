Task force contro l'immigrazione irregolare nella nostra provincia: 14 rimpatri eseguiti e 22 stranieri trasferiti nei CPR

Quattordici cittadini stranieri irregolari rimpatriati e 22 trasferiti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in attesa dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento. È il bilancio dell'attività svolta nel corso del mese di giugno dalla Questura di Imperia, dal Settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia e dall'Arma dei Carabinieri, impegnati in una specifica task force sull'immigrazione irregolare.

L'iniziativa, coordinata dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, è stata organizzata con l'obiettivo di rendere più incisive le attività di rintraccio, identificazione e rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari individuati lungo il confine italo-francese, uno dei punti più sensibili sotto il profilo dei flussi migratori. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e di contrasto all'immigrazione irregolare, con un rafforzamento dei servizi di vigilanza e una gestione più rapida delle pratiche amministrative relative agli stranieri rintracciati.

«Nel corso del mese, grazie all'intensificazione dei servizi e alla tempestiva trattazione delle posizioni amministrative degli stranieri rintracciati, 14 cittadini stranieri irregolari sono stati riaccompagnati nei rispettivi Paesi di origine, mentre ulteriori 22 sono stati trattenuti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, in attesa dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale», si legge nel comunicato diffuso dalla Questura.

Secondo quanto evidenziato dalla Polizia di Stato, i risultati ottenuti confermano l'efficacia del lavoro congiunto tra Questura di Imperia, Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Carabinieri e Direzione Centrale dell'Immigrazione. «Il risultato conseguito testimonia l'efficacia del lavoro sinergico svolto dagli uffici coinvolti, confermando l'attenzione costante della Polizia di Stato e delle Forze dell'Ordine sul fronte della legalità, della sicurezza del territorio e della corretta gestione dei flussi migratori», conclude la nota.