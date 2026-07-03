Imperia, il Silp lancia l'allarme sulla task force rimpatri: "Poliziotti allo stremo, servono rinforzi immediati"

I risultati ottenuti nel mese di giugno attraverso l’intensificazione dei servizi di Polizia per la repressione del fenomeno dell’immigrazione irregolare sono il frutto degli enormi sacrifici ai quali sono sottoposti i lavoratori di Questura e Commissariati. Il personale sta partendo praticamente tutti i giorni alla volta degli aeroporti o dei Cpr sparsi in tutta Italia, in quelli che spesso si rivelano essere veri e propri viaggi della speranza.

Il dato negativo risiede nel fatto che il progetto di tale intensificazione avrebbe visto una prima fase embrionale già nel decorso mese di febbraio, ma a farsi carico della mole di lavoro per le operazioni di accompagnamento non è stato previsto nessun rinforzo. Al punto che, come già denunciato dalla nostra Organizzazione Sindacale, si è ricorso sistematicamente a distogliere l’unica Volante in servizio di controllo del territorio per riuscire a portare a termine i servizi connessi all’azione di contrasto all’immigrazione clandestina.

Notoriamente il periodo estivo comporterà per la nostra provincia un fenomeno turistico importante, come ogni anno. Pensare di sopperire a carenze strutturali di organico impiegando sistematicamente la Volante è impensabile, così come pure è impensabile continuare a richiedere immani sforzi ai poliziotti di Questura e Commissariati in un periodo che sarà caratterizzato anche dal piano delle ferie estive.

È opportuno inoltre sottolineare che i compensi di lavoro straordinario effettuati dagli agenti per tale tipologia di servizi – che a volte superano le quattordici ore consecutive e si svolgono avendo come meta finale Potenza, Caltanissetta, Gorizia o Trapani – vengono liquidati dopo un anno e più, con evidenti disagi per il personale. Per quanto attiene poi alla trattazione degli atti che consentono una mole di accompagnamenti del genere, si tenga presente che la Sezione dell’Ufficio Immigrazione incaricata sta lavorando praticamente sette giorni su sette senza sosta, sia di mattina che di pomeriggio, con turni che si protraggono in orario serale. Anche in questo caso, per gli straordinari si dovrà attendere più di un anno.

Per tali motivazioni, il Silp ritiene indispensabile che il Ministero assegni rinforzi nell’immediato e che il Questore si faccia carico di intervenire per quanto riguarda i compensi straordinari, assicurando al contempo che almeno una Volante per turno non sia mai distolta dal controllo del territorio.