Operazione anti droga nel savonese, Berrino (FDI): "Plauso a Guardia di Finanza per il maxi-sequestro di oltre 300 chili di cocaina nel porto di Vado Ligure"

“Un plauso alle donne ed agli uomini del Comando provinciale della Guardia di finanza di Savona, del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova e dei funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Savona per aver sequestrato oltre 340 chilogrammi di cocaina purissima nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona".

Lo dichiara in una nota Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"L’operazione condotta ha portato ad un maxi-sequestro che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro. Questo brillante risultato rappresenta una vittoria dello Stato e della legalità".

"L’operazione dimostra, ancora una volta, la grandissima capacità operativa, la dedizione assoluta e l’altissimo livello di professionalità delle nostre Forze dell’Ordine e dell’apparato investigativo", conclude Berrino.



